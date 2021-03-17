Минздрав увеличил интервал COVID-вакцинации

17.03.2021 15:00

В Украине решили увеличить с 28 до 90 дней интервал между прививками препаратов от коронавируса CoviShield, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Корреспондент.net.

"Это не противоречит инструкции производителя, которая предусматривает такой интервал в рамках 4-12 недель", - сказал он.

Замминистра пояснил, что к такому решению пришли после того, как в журнале The Lancet была опубликована информация об эффективности однодозной схемы вакцинации с введением второй, ревакцинальной, дозы через 12 недель.

Подобная методика опробована уже в нескольких странах, в том числе в Великобритании, Канаде, Германии и Франции.

По словам Ляшко, при анализе данных клинических исследований эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляла 76% с 22 по 90 день, и уровень антител сохранялся в течение этого периода с минимальным снижением. При стратегии иммунизации с большим интервалом эффективность вакцины была значительно выше: 81,3% после двух стандартных доз, введенных с интервалом 12 недель или дольше.