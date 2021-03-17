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Оранжевая зона карантина увеличилась сразу на 7 областей
17.03.2021 14:00
Минздрав расширил оранжевую зону карантина в Украине, теперь в нее входят 16 областей и Киев. Об этом свидетельствуют данные МОЗ по состоянию на среду, 17 марта, передает ICTV.
К слову, еще вчера в оранжевой зоне находилось 10 регионов.
Теперь же в оранжевой зоне оказались Киев, Винницкая, Волынская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.
В красной зоне остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Остальные регионы пока находятся в желтой зоне.
Теги: Минздрав, карантин, зона, COVID-19
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