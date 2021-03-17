Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Оранжевая зона карантина увеличилась сразу на 7 областей

17.03.2021 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Оранжевая зона карантина увеличилась сразу на 7 областей

Минздрав расширил оранжевую зону карантина в Украине, теперь в нее входят 16 областей и Киев. Об этом свидетельствуют данные МОЗ по состоянию на среду, 17 марта, передает ICTV.
К слову, еще вчера в оранжевой зоне находилось 10 регионов.
Теперь же в оранжевой зоне оказались Киев, Винницкая, Волынская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.
В красной зоне остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Остальные регионы пока находятся в желтой зоне.



Теги: Минздрав, карантин, зона, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх