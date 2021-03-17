Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 марта

17.03.2021 10:00

В Украине за день зафиксировали 11833 новых случая коронавируса - всего в стране их уже 1489023. Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов в среду, 17 марта.

При этом выздоровели за сутки 5467 человек (всего - 1237676), а скончались - 289 (всего - 28986).

За день заболели 609 детей и 388 медработников. В украинские больницы госпитализировали 4887 больных коронавирусом.

Статистика заболеваемости по регионам:

Киев - 1121 случай;

Винницкая область - 750 случаев;

Волынская область - 239 случаев;

Днепропетровская область - 539 случаев;

Донецкая область - 373 случая;

Житомирская область - 482 случая;

Закарпатская - 557 случаев;

Запорожская область - 348 случаев;

Ивано-Франковская область - 506 случаев;

Киевская область - 630 случаев;

Кировоградская область - 112 случаев;

Луганская область - 110 случаев;

Львовская область - 884 случая;

Николаевская область - 452 случая;

Одесская область - 883 случая;

Полтавская область - 265 случаев;

Ровенская область - 433 случая;

Сумская область - 283 случая;

Тернопольская область - 485 случаев;

Харьковская область - 750 случаев;

Херсонская область - 66 случаев;

Хмельницкая область - 703 случая;

Черкасская область - 297 случаев;

Черновицкая область - 481 случай;

Черниговская область - 84 случая.