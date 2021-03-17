- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 марта10:00
- В Украине ужесточили ответственность за нарушения ПДД09:00
- Черниговщина вышла из "оранжевой" зоны карантина15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 марта10:00
- Главный санврач Украины заразился коронавирусом после вакцинации08:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 марта10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 марта11:00
- Минздрав рассказал о побочных реакциях на вакцину Covishield10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 марта15:00
- Зеленский подвел итоги заседаний СНБО (ВИДЕО)09:00
В Украине ужесточили ответственность за нарушения ПДД
С сегодняшнего дня начал действовать закон об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, передает Укринформ.
Так, за управление автомобилем в нетрезвом состоянии предусмотрен штраф 17 тыс. грн с лишением права управления транспортными средствами на срок один год, а за повторное на протяжении года - 34 тыс. грн с лишением водительских прав на 3 года. За третий случай на протяжении года - штраф 51 тыс. грн с лишением водительских прав на 10 лет с конфискацией авто.
Штраф за побег с места ДТП повышается с 255 до 3,4 тыс. грн. Употребление виновником ДТП алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе, влечет наложение штрафа на водителей в размере 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (34 тыс. грн) или административный арест на срок 15 суток с лишением права управления транспортными средствами на срок три года.
В соответствии с законом также возросли штрафы за нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами, ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения, побег с места ДТП, за управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право вождения. Усиливается административная ответственность за нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, которые управляют гужевым транспортом, и погонщиками животных. Кроме того, усилена ответственность за управление транспортными средствами, речными, морскими или маломерными судами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.
Кроме того, принятым законом из законодательства исключаются нормы, предусматривающие начисление штрафных баллов. В то же время законодательно закрепляется возможность использования полицейским технических средств видеозаписи с обязательным приобщением таких материалов к протоколу об административном правонарушении путем внесения соответствующих изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях.
Теги: штраф, ПДД, повышение
- Губернатор Одесской области "зашугал" "Кобру"
- Гаишники опять "наказали" игрока "Шахтера"
- Дончане заплатили более шести миллионов штрафов за нарушения ПДД
- В Украине могут повысить штраф за езду без прав в семь раз
- ВИЗИРы на украинских дорогах: быть или не быть?
- Новый штраф стал "сюрпризом" для водителей Украины: какое правило ввели с 1 октября
- Жители Макеевки сообщили о возобновлении подземных толчков13:00
- Сутки в ООС: девять обстрелов, ранен боец ВСУ12:00
- В оккупированном Донецке на маршруте сгорел трамвай11:00
- Экс-главаря "ЛНР" Плотницкого заочно приговорили к пожизненному заключению08:00
- Украина в ТКГ потребовала вывода "экспертов ЛДНР"17:00
- Нацгвардия начала масштабную гуманитарную акцию на Донбассе16:00
- В Донецке завтра будет сокращена подача воды13:00
- Пушилин отправился в Крым отмечать "воссоединение" с Россией12:00
- Гуманитарным коридором в Еленовке 15 марта воспользовались 214 человек11:00
- Глава Минрегиона побывал на КПВВ в Счастье09:00
- Жители Макеевки сообщили о возобновлении подземных толчков13:00
- Сутки в ООС: девять обстрелов, ранен боец ВСУ12:00
- В оккупированном Донецке на маршруте сгорел трамвай11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 марта10:00
- В Украине ужесточили ответственность за нарушения ПДД09:00
- Экс-главаря "ЛНР" Плотницкого заочно приговорили к пожизненному заключению08:00
- Украина в ТКГ потребовала вывода "экспертов ЛДНР"17:00
- Нацгвардия начала масштабную гуманитарную акцию на Донбассе16:00
- Черниговщина вышла из "оранжевой" зоны карантина15:00
- Швейцарский блогер выложил на YouTube фильм о войне на Донбассе (ВИДЕО)14:00
- Переход на электронные трудовые книжки. Что изменится для украинцев?13:00
- Как можно автоматически получить денежные средства в сервисе кредитования LoviLave11:00
- 8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?09:00
- Какие игры приносят реальные деньги?15:00
- Чем украинцы кормят мир?16:00
- Смогут ли новые законы закончить эпоху «евроблях»?18:00
- 3 причины заглянуть в магазин для взрослых именно вам: 25+16:00
- Эти кроссовки безраздельно властвуют в уличной моде - ТОП-7 брендов08:00
- Когда в Украине появятся электрички немецкого уровня?16:00
- ВНО-2021: ключевые этапы и даты14:00
- Российский экономист рассказал, во сколько Путину обходится оккупация Донбасса
- Украина в ТКГ потребовала вывода "экспертов ЛДНР"
- Нацгвардия начала масштабную гуманитарную акцию на Донбассе
- В Киеве почтили память первой жертвы вооруженного конфликта на Донбассе
- Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта
- Украинские волонтеры запустили в ОРДО красно-черный флаг
- В Донецке завтра будет сокращена подача воды
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 15 марта
- 15 марта возобновит работу гумкоридор «Еленовка- Новотроицкое»
- В Минздраве сообщили о выявлении "украинской" мутации коронавируса