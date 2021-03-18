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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 марта
В Украине за сутки зафиксировали 15 053 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 1 504 076. Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов в Facebook в четверг, 18 марта.
При этом скончались 267 человек (всего - 29253), а выздоровели 6514 (всего - 1244190). За сутки заболели 744 ребенка и 425 медработников. В больницы были доставлены 4376 COVID-больных.
Статистика заболеваемости по регионам:
Киев - 1092 случая;
Винницкая область - 751 случай;
Волынская область - 330 случаев;
Днепропетровская область - 655 случаев;
Донецкая область - 651 случай;
Житомирская область - 1398 случаев;
Закарпатская - 614 случаев;
Запорожская область - 428 случаев;
Ивано-Франковская область - 559 случаев;
Киевская область - 727 случаев;
Кировоградская область - 149 случаев;
Луганская область - 74 случая;
Львовская область - 1092 случая;
Николаевская область - 424 случая;
Одесская область - 997 случаев;
Полтавская область - 394 случая;
Ровенская область - 390 случаев;
Сумская область - 570 случаев;
Тернопольская область - 692 случая;
Харьковская область - 732 случая;
Херсонская область - 96 случаев;
Хмельницкая область - 800 случаев;
Черкасская область - 367 случаев;
Черновицкая область - 596 случаев;
Черниговская область - 475 случаев.
Теги: область, ситуация, COVID-19
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