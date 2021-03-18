Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 марта

18.03.2021 10:00

В Украине за сутки зафиксировали 15 053 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 1 504 076. Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов в Facebook в четверг, 18 марта.

При этом скончались 267 человек (всего - 29253), а выздоровели 6514 (всего - 1244190). За сутки заболели 744 ребенка и 425 медработников. В больницы были доставлены 4376 COVID-больных.

Статистика заболеваемости по регионам:

Киев - 1092 случая;

Винницкая область - 751 случай;

Волынская область - 330 случаев;

Днепропетровская область - 655 случаев;

Донецкая область - 651 случай;

Житомирская область - 1398 случаев;

Закарпатская - 614 случаев;

Запорожская область - 428 случаев;

Ивано-Франковская область - 559 случаев;

Киевская область - 727 случаев;

Кировоградская область - 149 случаев;

Луганская область - 74 случая;

Львовская область - 1092 случая;

Николаевская область - 424 случая;

Одесская область - 997 случаев;

Полтавская область - 394 случая;

Ровенская область - 390 случаев;

Сумская область - 570 случаев;

Тернопольская область - 692 случая;

Харьковская область - 732 случая;

Херсонская область - 96 случаев;

Хмельницкая область - 800 случаев;

Черкасская область - 367 случаев;

Черновицкая область - 596 случаев;

Черниговская область - 475 случаев.