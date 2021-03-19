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Минздрав перевел Киев в "красную" зону карантина

19.03.2021 13:00
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Минздрав перевел Киев в "красную" зону карантина

В "красную" зону к Ивано-Франковской, Житомирской, Закарпатской и Черновицкой областям перешел Киев. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Там превышен эпидемиологический порог (в Ивано-Франковской, Закарпатской и Житомирской областях), коэффициент выявления новых случаев COVID-19, а также уровень госпитализаций. В Киеве, Житомирской и Закарпатской областях превышен уровень загруженности больничных коек с кислородом - 71,4%, 66,3% и 65,7% соответственно (при норме меньше 65%).
Коэффициент выявления новых случаев COVID-19 также превышен в Донецкой (20,2%), Киевской (20,3%), Львовской (24,6%), Одесской (20,3%) и Сумской (22,3%) областях.
В "оранжевую" зону попали Винницкая, Донецкая, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая и Черкасская области.
Остальные регионы Украины - в "желтой" зоне.



Теги: Киев, карантин, зона, COVID-19
 
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