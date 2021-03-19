Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 марта

19.03.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки выявлено 15 850 новых случаев заболевания коронавирусом. В частности, заболели 830 детей и 401 медработник, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

По информации главы Минздрава, за последние 24 часа было госпитализировано 4 444 человека. Летальных случаев – 262. Болезнь победили 4 592 человек. Было осуществлено тестирований за сутки 115 274 (в том числе методом ПЦР – 53 379, методом ИФА – 21 241, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 40 654).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 210), а также во Львовской (1 140), Киевской (1 134), Харьковской (1 085) и Винницкой (948) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 1210 случаев;

Винницкая область - 948 случаев;

Волынская область - 348 случаев;

Днепропетровская область - 716 случаев;

Донецкая область - 671 случай;

Житомирская область - 913 случаев;

Закарпатская - 546 случаев;

Запорожская область - 408 случаев;

Ивано-Франковская область - 506 случаев;

Киевская область - 1134 случая;

Кировоградская область - 158 случаев;

Луганская область - 147 случаев;

Львовская область - 1140 случаев;

Николаевская область - 419 случаев;

Одесская область - 935 случаев;

Полтавская область - 543 случая;

Ровенская область - 443 случая;

Сумская область - 489 случаев;

Тернопольская область - 628 случаев;

Харьковская область - 1085 случаев;

Херсонская область - 141 случай;

Хмельницкая область - 855 случаев;

Черкасская область - 536 случаев;

Черновицкая область - 584 случая;

Черниговская область - 347 случаев.