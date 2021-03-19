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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 марта

19.03.2021 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 марта

В Украине за минувшие сутки выявлено 15 850 новых случаев заболевания коронавирусом. В частности, заболели 830 детей и 401 медработник, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
По информации главы Минздрава, за последние 24 часа было госпитализировано 4 444 человека. Летальных случаев – 262. Болезнь победили 4 592 человек. Было осуществлено тестирований за сутки 115 274 (в том числе методом ПЦР – 53 379, методом ИФА – 21 241, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 40 654).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 210), а также во Львовской (1 140), Киевской (1 134), Харьковской (1 085) и Винницкой (948) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 1210 случаев;
Винницкая область - 948 случаев;
Волынская область - 348 случаев;
Днепропетровская область - 716 случаев;
Донецкая область - 671 случай;
Житомирская область - 913 случаев;
Закарпатская - 546 случаев;
Запорожская область - 408 случаев;
Ивано-Франковская область - 506 случаев;
Киевская область - 1134 случая;
Кировоградская область - 158 случаев;
Луганская область - 147 случаев;
Львовская область - 1140 случаев;
Николаевская область - 419 случаев;
Одесская область - 935 случаев;
Полтавская область - 543 случая;
Ровенская область - 443 случая;
Сумская область - 489 случаев;
Тернопольская область - 628 случаев;
Харьковская область - 1085 случаев;
Херсонская область - 141 случай;
Хмельницкая область - 855 случаев;
Черкасская область - 536 случаев;
Черновицкая область - 584 случая;
Черниговская область - 347 случаев.



Теги: статистика, область, COVID-19
 
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