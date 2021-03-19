Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Раду внесли законопроект о запрете "русского мира"

19.03.2021 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Раду внесли законопроект о запрете "русского мира"

Депутаты парламентской фракции Слуга народа Олег Дунда и Александр Аликсийчук представили на рассмотрение Верховной Рады законопроект №5258 "О внесении изменений в некоторые законы относительно осуждения идеологии "русского мира", сообщает Украинская правда.
Так, документом, который на данный момент изучают в комитете ВР по правовой политике, предлагается, в том числе, в формулировку "осуждения коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" добавить после запятой слова "идеологии "русского мира".
Указано, что задачей законопроекта является запрет пропаганды идеологии "русского мира", которая сопровождает политику России по "собиранию земель".
Авторы документа утверждают, что термин "русский мир" в общественно-политический дискурс ввел президент РФ Владимир Путин.



Теги: закон, проект, Верховная Рада, русский мир
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх