Одесская область попала в "красную" зону карантина

20.03.2021 17:00

Минздрав расширил "красную" карантинную зону, добавив в нее Одесскую область, сообщает пресс-служба ведомства в субботу, 20 марта.

Таким образом в "красной" зоне теперь пять областей - Одесская, Черновицкая, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская и Киев.

Еще 11 регионов находятся в "оранжевой" зоне: Черкасская, Хмельницкая, Тернопольская, Сумская, Полтавская, Николаевская, Львовская, Киевская, Донецкая, Днепропетровская, Винницкая области.

Другие регионы Украины в "желтой" зоне.