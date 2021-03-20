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Одесская область попала в "красную" зону карантина
20.03.2021 17:00
Минздрав расширил "красную" карантинную зону, добавив в нее Одесскую область, сообщает пресс-служба ведомства в субботу, 20 марта.
Таким образом в "красной" зоне теперь пять областей - Одесская, Черновицкая, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская и Киев.
Еще 11 регионов находятся в "оранжевой" зоне: Черкасская, Хмельницкая, Тернопольская, Сумская, Полтавская, Николаевская, Львовская, Киевская, Донецкая, Днепропетровская, Винницкая области.
Другие регионы Украины в "желтой" зоне.
Теги: Одесская область, карантин, зона, COVID-19
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