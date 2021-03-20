Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 марта

20.03.2021 13:00

За минувшие сутки в Украине выявили 15 292 случаев коронавируса, сообщает Минздрав в субботу, 20 марта.

Днем ранее обнаружили 15850 новых случаев инфицирования.

Всего с начала пандемии обнаружено 1 535 218 случаев COVID-19. Из них 29 775 умерло (+260) и 1 253 972 (+5 190) человек выздоровели.

За сутки госпитализировано 4369 человек. Выписано из больниц 3374 пациентов.

За сутки осуществлено тестирований - 114 719 (в том числе методом ПЦР - 50800, методом ИФА - 23398, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40521). За все время проведено ПЦР-тестов - 7624537.

Динамика коронавируса по регионам:

Киев - 1070

Винницкая область - 823

Волынская область - 240

Днепропетровская область - 1104

Донецкая область - 583

Житомирская область - 1082

Закарпатская - 366

Запорожская область - 485

Ивано-Франковская область - 410

Киевская область - 1036

Кировоградская область - 137

Луганская область - 115

Львовская область - 1180

Николаевская область - 408

Одесская область - 1037

Полтавская область - 400

Ровенская область - 432

Сумская область - 564

Тернопольская область - 598

Харьковская область - 754

Херсонская область - 90

Хмельницкая область - 871

Черкасская область - 582

Черновицкая область - 539

Черниговская область - 386.