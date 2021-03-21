Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 марта

21.03.2021 11:00

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 11 145 новых случаев коронавируса, что существенно ниже вчерашнего показателя. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook в воскресенье, 21 марта.

"В частности, заболели 585 детей и 199 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 4 838 человек; летальных случаев – 166; выздоровело – 3 877 человек", – написал Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1117), Харьковской (879), Житомирской (814), Днепропетровской (760) и Хмельницкой (740) областях.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 1 546 363 человека, 29 941 – умер от COVID-19, выздоровели – 1 257 849 человек.

Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая область - 664

Волынская область - 173

Днепропетровская область - 760

Донецкая область - 373

Житомирская область - 814

Закарпатская - 367

Запорожская область - 274

Ивано-Франковская область – 331

Киев - 434

Киевская область - 654

Кировоградская область - 95

Луганская область - 23

Львовская область - 1117

Николаевская область - 353

Одесская область - 660

Полтавская область - 267

Ровенская область - 217

Сумская область - 388

Тернопольская область - 376

Харьковская область - 879

Херсонская область - 165

Хмельницкая область - 740

Черкасская область - 291

Черновицкая область - 418

Черниговская область - 312.