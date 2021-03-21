- Минздрав добавил в "красную" зону карантина шестую область17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 марта11:00
- Одесская область попала в "красную" зону карантина17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 марта13:00
- СНБО ввел санкции против Януковича и Со.10:00
- Степанов объявил о переходе ко второму этапу вакцинации14:00
- Минздрав перевел Киев в "красную" зону карантина13:00
- В Раду внесли законопроект о запрете "русского мира"12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 марта11:00
- Минздрав перевел пять областей из оранжевой зоны карантина в желтую16:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 марта
В Украине за прошедшие сутки подтвердили 11 145 новых случаев коронавируса, что существенно ниже вчерашнего показателя. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook в воскресенье, 21 марта.
"В частности, заболели 585 детей и 199 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 4 838 человек; летальных случаев – 166; выздоровело – 3 877 человек", – написал Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1117), Харьковской (879), Житомирской (814), Днепропетровской (760) и Хмельницкой (740) областях.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 1 546 363 человека, 29 941 – умер от COVID-19, выздоровели – 1 257 849 человек.
Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая область - 664
Волынская область - 173
Днепропетровская область - 760
Донецкая область - 373
Житомирская область - 814
Закарпатская - 367
Запорожская область - 274
Ивано-Франковская область – 331
Киев - 434
Киевская область - 654
Кировоградская область - 95
Луганская область - 23
Львовская область - 1117
Николаевская область - 353
Одесская область - 660
Полтавская область - 267
Ровенская область - 217
Сумская область - 388
Тернопольская область - 376
Харьковская область - 879
Херсонская область - 165
Хмельницкая область - 740
Черкасская область - 291
Черновицкая область - 418
Черниговская область - 312.
Теги: статистика, область, COVID-19
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 февраля
- Жители Славянска установили рекорд в оплате коммунальных услуг
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 марта
- Евро-2012 дает заработок строителям, а демография и экология выводят регион в аутсайдеры
- Донетчина "отличилась" грузооборотом
- Донецкая область - вторая по средней зарплате в Украине
- В Луганске из-за пожара в квартире жилого дома погибли два человека15:00
- Полиция Донетчины провела отработку Покровска10:00
- Сутки в ООС: девять обстрелов, погиб боец ВСУ09:00
- Гуманитарным коридором на КПВВ «Еленовка» 19 марта воспользовались 209 человек15:00
- Суд арестовал акции "гонконгских" совладельцев "Донецкоблгаза"11:00
- На КПВВ "Станица Луганская" начали делать бесплатные экспресс-тесты на COVID-1909:00
- В ОРДО начали вакцинировать работников транспорта17:00
- На Луганщине работники местных СМИ сделали прививки от коронавируса15:00
- Поезд Харьков — Константиновка станет быстрее на 40 минут10:00
- Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе09:00
- Инвестиции, стартапы и новый технологический регион — 1991 Mariupol провел онлайн-дискуссию "СХІД Інвесторів"18:00
- Минздрав добавил в "красную" зону карантина шестую область17:00
- В Луганске из-за пожара в квартире жилого дома погибли два человека15:00
- Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 марта11:00
- Полиция Донетчины провела отработку Покровска10:00
- Сутки в ООС: девять обстрелов, погиб боец ВСУ09:00
- Одесская область попала в "красную" зону карантина17:00
- Гуманитарным коридором на КПВВ «Еленовка» 19 марта воспользовались 209 человек15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 марта13:00
- Инвестиции, стартапы и новый технологический регион — 1991 Mariupol провел онлайн-дискуссию "СХІД Інвесторів"18:00
- ТОП-3 дорогих моделей ванн17:00
- Переход на электронные трудовые книжки. Что изменится для украинцев?13:00
- Как можно автоматически получить денежные средства в сервисе кредитования LoviLave11:00
- 8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?09:00
- Какие игры приносят реальные деньги?15:00
- Чем украинцы кормят мир?16:00
- Смогут ли новые законы закончить эпоху «евроблях»?18:00
- 3 причины заглянуть в магазин для взрослых именно вам: 25+16:00
- Эти кроссовки безраздельно властвуют в уличной моде - ТОП-7 брендов08:00
- В ОРЛО нашли новый повод не открывать КПВВ в Счастье и Золотом
- Заммэра одного из городов Донетчины поймали на взятке
- СБУ задержала в Днепре агента "МГБ ДНР"
- В ОРДО начали вакцинировать работников транспорта
- Поезд Харьков — Константиновка станет быстрее на 40 минут
- В Калининском районе Донецка произошел пожар в пятиэтажке
- Минздрав перевел пять областей из оранжевой зоны карантина в желтую
- Суд арестовал акции "гонконгских" совладельцев "Донецкоблгаза"
- Полиция Донетчины провела отработку Покровска
- Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта