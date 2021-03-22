Минздрав расширил «красную зону» карантина до восьми регионов

22.03.2021 14:00

Министерство здравоохранения Украины из-за роста числа случаев коронавируса расширило «красную» зону карантина, внеся в нее Сумскую область. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Как уточнили в ведомстве, Сумская область попала в «красную» зону из-за того, что в регионе более трех дней превышены два показателя по коронавирусу — число выявленных случаев инфицирования (24,7% при норме не более 20%) и уровень госпитализаций (67,4 при норме 60).

На данный момент в Украине уже восемь регионов находятся в «красной» зоне карантина — Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

В то же время, «оранжевыми» остаются Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Остальные регионы страны находятся в «желтой» зоне.