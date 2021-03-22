Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 марта

22.03.2021 10:00

За последние сутки в Украине подтвердили 7 893 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook в понедельник, 22 марта.

"В частности, заболели 413 детей и 161 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 026 человек; летальных случаев – 157; выздоровело – 2 993 человека", – написал Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (937), Одесской (745), Житомирской (580), Киевской (557) и Винницкой (513) областях.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 1 554 256 человек, 30 098 – умерло от COVID-19, выздоровели – 1 260 842 человека.

Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая область - 513

Волынская область - 186

Днепропетровская область - 455

Донецкая область - 210

Житомирская область - 580

Закарпатская - 289

Запорожская область - 189

Ивано-Франковская область – 241

Киев - 349

Киевская область - 557

Кировоградская область - 4

Луганская область - 17

Львовская область - 937

Николаевская область - 301

Одесская область - 745

Полтавская область - 130

Ровенская область - 125

Сумская область - 289

Тернопольская область - 276

Харьковская область - 456

Херсонская область - 86

Хмельницкая область - 198

Черкасская область - 247

Черновицкая область - 384

Черниговская область - 129.