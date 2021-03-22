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Степанов объявил о начале вакцинации семейных врачей

22.03.2021 12:00
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Степанов объявил о начале вакцинации семейных врачей

С 22 марта начинается вакцинация семейных врачей. После прибытия новых вакцин к ней присоединятся также работники социальной сферы и люди от 80 лет. Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"С 22 марта начинается очередное звено второго этапа вакцинации: к организации прививок, кроме мобильных бригад, добавляются стационарные пункты в количестве 565 единиц", - отметил глава Минздрава.
По словам министра, иммунизация семейных врачей - это следующий шаг второго этапа вакцинации.
"С прибытием новых вакцин к ним присоединятся работники социальной сферы и системы общественного здоровья, люди от 80 лет", - добавил Степанов.



Теги: вакцинация, семейный врач, COVID-19
 
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