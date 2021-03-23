В Украине новый антирекорд по числу смертей от COVID-19

23.03.2021 10:00

В Украине за минувшие сутки от коронавируса скончалось 333 человека, что стало новым антирекордом с начала пандемии. Также было зафиксировано 11 476 новых случаев заражения. Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

Всего в Украине зафиксировано уже 1,565 млн случаев COVID-19.

"11 476 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 23 марта 2021 года", - написал Степанов.

Также за минувшие сутки были госпитализированы - 2519 человек, 333 человека скончалось, еще 8044 выздоровели.

"Осуществлено тестирований за сутки - 88 673 (в том числе методом ПЦР - 44 647, методом ИФА - 21 526, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 22 500)", - говорится в сообщении.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 565 732 человека;

выздоровели - 1 2688 86 человек;

летальных исходов - 30 431;

проведено ПЦР-тестов - 7 726 035.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 1050 случаев;

Винницкая область - 716 случаев;

Волынская область - 225 случаев;

Днепропетровская область - 604 случая;

Донецкая область - 270 случаев;

Житомирская область - 186 случаев;

Закарпатская - 428 случаев;

Запорожская область - 340 случаев;

Ивано-Франковская область - 351 случай;

Киевская область - 727 случаев;

Кировоградская область - 57 случаев;

Луганская область - 147 случаев;

Львовская область - 995 случаев;

Николаевская область - 429 случаев;

Одесская область - 1122 случая;

Полтавская область - 697 случаев;

Ровенская область - 376 случаев;

Сумская область - 192 случая;

Тернопольская область - 430 случаев;

Харьковская область - 843 случая;

Херсонская область - 31 случай;

Хмельницкая область - 376 случаев;

Черкасская область - 277 случаев;

Черновицкая область - 579 случаев;

Черниговская область - 28 случаев.