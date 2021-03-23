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В Украине новый антирекорд по числу смертей от COVID-19
В Украине за минувшие сутки от коронавируса скончалось 333 человека, что стало новым антирекордом с начала пандемии. Также было зафиксировано 11 476 новых случаев заражения. Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.
Всего в Украине зафиксировано уже 1,565 млн случаев COVID-19.
"11 476 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 23 марта 2021 года", - написал Степанов.
Также за минувшие сутки были госпитализированы - 2519 человек, 333 человека скончалось, еще 8044 выздоровели.
"Осуществлено тестирований за сутки - 88 673 (в том числе методом ПЦР - 44 647, методом ИФА - 21 526, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 22 500)", - говорится в сообщении.
За все время пандемии в Украине:
заболело - 1 565 732 человека;
выздоровели - 1 2688 86 человек;
летальных исходов - 30 431;
проведено ПЦР-тестов - 7 726 035.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 1050 случаев;
Винницкая область - 716 случаев;
Волынская область - 225 случаев;
Днепропетровская область - 604 случая;
Донецкая область - 270 случаев;
Житомирская область - 186 случаев;
Закарпатская - 428 случаев;
Запорожская область - 340 случаев;
Ивано-Франковская область - 351 случай;
Киевская область - 727 случаев;
Кировоградская область - 57 случаев;
Луганская область - 147 случаев;
Львовская область - 995 случаев;
Николаевская область - 429 случаев;
Одесская область - 1122 случая;
Полтавская область - 697 случаев;
Ровенская область - 376 случаев;
Сумская область - 192 случая;
Тернопольская область - 430 случаев;
Харьковская область - 843 случая;
Херсонская область - 31 случай;
Хмельницкая область - 376 случаев;
Черкасская область - 277 случаев;
Черновицкая область - 579 случаев;
Черниговская область - 28 случаев.
Теги: статистика, область, COVID-19
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