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На Волыни задержан агент КГБ Беларуси (ВИДЕО)

24.03.2021 14:00
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На Волыни задержан агент КГБ Беларуси (ВИДЕО)

Контрразведка Службы безопасности Украины на территории Волынской области разоблачила и прекратила разведывательную деятельность гражданина Республики Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Сотрудниками СБУ было установлено, что гражданин Беларуси был завербован КГБ РБ и целенаправленно маршрутировался на территорию Украины для выполнения разведывательных задач и организации другой противоправной деятельности.
Задокументировано, что сотрудники иностранной спецслужбы отработали агенту задачи по сбору актуальной информации о ситуации в приграничье:
- состояние защищенности государственной границы Украины;
- порядок его охраны;
- техническое оснащение, количество задействованного личного состава Государственной пограничной службы Украины;
- характеризующие и компрометирующие данные на пограничников и таможенников и др.
С этой целью агент КГБ РБ пытался привлечь к конфиденциальному сотрудничеству военнослужащих Госпогранслужбы Украины из числа тех, кто владеет секретной информацией.
Кроме получения разведывательной информации кураторы требовали от агента наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через государственную границу.
Полученные контрразведкой СБУ данные свидетельствуют о том, что целью этой деятельности, среди прочего, была организация провокаций и создание информационных поводов для обвинений Украины в якобы поставках оружия для дестабилизации внутриполитической ситуации в Беларуси.
Сейчас гражданину Беларуси объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1. ст.114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины.



Теги: Беларусь, СБУ, агент, КГБ, задержание
 
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