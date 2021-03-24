На Волыни задержан агент КГБ Беларуси (ВИДЕО)

24.03.2021 14:00

Контрразведка Службы безопасности Украины на территории Волынской области разоблачила и прекратила разведывательную деятельность гражданина Республики Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудниками СБУ было установлено, что гражданин Беларуси был завербован КГБ РБ и целенаправленно маршрутировался на территорию Украины для выполнения разведывательных задач и организации другой противоправной деятельности.

Задокументировано, что сотрудники иностранной спецслужбы отработали агенту задачи по сбору актуальной информации о ситуации в приграничье:

- состояние защищенности государственной границы Украины;

- порядок его охраны;

- техническое оснащение, количество задействованного личного состава Государственной пограничной службы Украины;

- характеризующие и компрометирующие данные на пограничников и таможенников и др.

С этой целью агент КГБ РБ пытался привлечь к конфиденциальному сотрудничеству военнослужащих Госпогранслужбы Украины из числа тех, кто владеет секретной информацией.

Кроме получения разведывательной информации кураторы требовали от агента наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через государственную границу.

Полученные контрразведкой СБУ данные свидетельствуют о том, что целью этой деятельности, среди прочего, была организация провокаций и создание информационных поводов для обвинений Украины в якобы поставках оружия для дестабилизации внутриполитической ситуации в Беларуси.

Сейчас гражданину Беларуси объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1. ст.114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины.