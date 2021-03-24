- На Волыни задержан агент КГБ Беларуси (ВИДЕО)14:00
- В Украине растет смертность от коронавируса11:00
- Зеленский ввел в действие новый пакет санкций против России09:00
- СБУ задержала в Харькове экс-боевика "ЛНР"14:00
- В Минздраве заявили об ужесточении правил въезда в Украину13:00
- В Украине новый антирекорд по числу смертей от COVID-1910:00
- Денисова назвала количество украинских пленных в ОРДЛО и аннексированном Крыму08:00
- Минздрав расширил «красную зону» карантина до восьми регионов14:00
- Степанов объявил о начале вакцинации семейных врачей12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 марта10:00
Зеленский ввел в действие новый пакет санкций против России
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях от 23 марта. Об этом сообщает Офис президента.
Санкции введены против 23 россиян и трех граждан Франции – депутатов Европарламента, которые незаконно посетили оккупированный Крым в 2020 году. В частности под санкции попали заместители министра внутренних дел РФ, другие чиновники МВД и миграционной службы, замминистра труда, руководители ФСБ, члены Совета федерации Федерального собрания. Полный список.
Также санкции вводятся против 81 юридического лица из РФ. Среди них СМИ, страховые и строительные компании, Костромской государственный университет, Сибирская нефтегазовая компания, Черноморнефтегаз, Производственно-аграрное объединение "Массандра" и другие. Полный список.
Санкции, подразумевающие в том числе блокировку в Украине, введены против российских изданий Утро.ру, Газета.ру, Россия сегодня, Лента.ру, ИТАР–ТАСС, ruxpert.ru, voicesevas.ru, ukraina.ru, smi2.ru, rt.com, jpgazeta.ru, asd.news, pikinform.ru, dnronlane.su, i-don.ru, rumedia24.com, dnr24.su, rmnews.ru, howto-news.info, novosti.icu.
Санкции включают блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования, другие санкции.
Срок действия санкций – три года.
Теги: Россия, СНБО, санкции, Зеленский
- "Сюрприз" для Кремля: Украина больно ударит по РФ за остановку судов в Азовском море
- Порошенко анонсировал проведение заседания СНБО, посвященное антироссийским санкциям
- Турчинов анонсировал новые санкции против организаторов «выборов Л-ДНР»
- СНБО Украины ввел огромный пакет санкций против России
- НБУ введет санкции против российских банков
- "Яндекс" обнулил счета украинских рекламодателей
- В СНБО призвали не употреблять слово "Донбасс"17:00
- Мэр Бахмута установил рекорд Украины16:00
- На Донбассе открыли фотовыставку пропавших без вести военных и волонтеров13:00
- Кабмин освободил от самоизоляции жителей ВОТ, желающих вакцинироваться в Украине12:00
- Правозащитники рассказали о проблемах с бесплатным экспресс-тестированием на КПВВ "Станица Луганская"10:00
- Сотрудники ЛугОВГА показательно вакцинировались от коронавируса12:00
- Очевидцы возмущены ситуацией на КПП Чертково-Меловое11:00
- 22 марта линию разграничения через КПВВ «Еленовка» пересекли 278 человек09:00
- Денисова назвала количество украинских пленных в ОРДЛО и аннексированном Крыму08:00
- На Донетчине заработала шестая коммунальная ПЦР-лаборатория17:00
- В СНБО призвали не употреблять слово "Донбасс"17:00
- Мэр Бахмута установил рекорд Украины16:00
- Обновление Google "сломало" ряд приложений Android15:00
- На Волыни задержан агент КГБ Беларуси (ВИДЕО)14:00
- На Донбассе открыли фотовыставку пропавших без вести военных и волонтеров13:00
- Кабмин освободил от самоизоляции жителей ВОТ, желающих вакцинироваться в Украине12:00
- В Украине растет смертность от коронавируса11:00
- Правозащитники рассказали о проблемах с бесплатным экспресс-тестированием на КПВВ "Станица Луганская"10:00
- Зеленский ввел в действие новый пакет санкций против России09:00
- Pfizer начала тестирование таблеток от COVID-1908:00
- Плюсы и минусы отмены перехода на летнее время16:00
- Инвестиции, стартапы и новый технологический регион — 1991 Mariupol провел онлайн-дискуссию "СХІД Інвесторів"18:00
- ТОП-3 дорогих моделей ванн17:00
- Переход на электронные трудовые книжки. Что изменится для украинцев?13:00
- Как можно автоматически получить денежные средства в сервисе кредитования LoviLave11:00
- 8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?09:00
- Какие игры приносят реальные деньги?15:00
- Чем украинцы кормят мир?16:00
- Смогут ли новые законы закончить эпоху «евроблях»?18:00
- 3 причины заглянуть в магазин для взрослых именно вам: 25+16:00
- Очевидцы возмущены ситуацией на КПП Чертково-Меловое
- Полиция Донетчины провела отработку Покровска
- Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта
- В Минздраве заявили об ужесточении правил въезда в Украину
- Кабмин освободил от самоизоляции жителей ВОТ, желающих вакцинироваться в Украине
- Минздрав добавил в "красную" зону карантина шестую область
- Правозащитники рассказали о проблемах с бесплатным экспресс-тестированием на КПВВ "Станица Луганская"
- В СНБО призвали не употреблять слово "Донбасс"
- На Донетчине заработала шестая коммунальная ПЦР-лаборатория
- Мэр Бахмута установил рекорд Украины