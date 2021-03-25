Красная зона карантина расширилась ещё на две области

25.03.2021 17:00

Минздрав обновил зоны эпидемиологической опасности по уровню распространения коронавируса. Красная зона расширилась сразу на две области – Николаевскую и Черкасскую, сообщает пресс-служба МОЗ.

На данный момент в нее входят Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черкасская и Черновицкая области.

В оранжевой зоне сегодня находятся 13 областей: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская.

В желтой зоне – только Херсонская область.