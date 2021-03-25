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СБУ завела дело на "ЧВК Семенченко" (ВИДЕО)
Служба безопасности Украины пресекла деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - экс-нардеп Семен Семенченко и агент НАБУ Евгений Шевченко. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Как уточнили в силовом ведомстве, деятельность группировки была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе и против основ национальной безопасности. В СБУ добавили, что организаторами группировки были бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, более известный, как «внештатный агент НАБУ». Вышеназванным лицам и другим организаторам сообщено о подозрении по статье 260 УК.
Также в ведомстве добавили, что всего в состав компании входило более 150 человек, при том, что организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. В СБУ подчеркнули, что «ЧВК» занималась следующими видами противоправной деятельности:
- Подготовка членов военной компании происходила на специально обустроенной тренировочной базе в Киевской области. Там проходили боевые выходки, тренировки обращения с оружием, навыки боевых действий. Также часть членов училась в центрах подготовки за рубежом.
- Контроль и координацию деятельности преступной организации осуществляли 15 граждан Украины. Они, в частности, вербовали потенциальных участников, предпочитая бывших военных и правоохранителей с опытом участия в боевых действиях.
- Следствие располагает данными об участии фигурантов в заключении контрактов между «ЧВК» и представителями различных организаций стран Ближнего Востока.
Правоохранители изъяли:
- 5500 патронов различного калибра;
- 7 реактивных противотанковых гранат РПГ-26;
- 4 подствольных гранатомета;
- ручной пулемет Калашникова;
- 2 автоматические винтовки;
- 3 пистолета и 3 автомата Калашникова АКС и АКС-74;
- 7 помповых ружей;
- 38 гранатометным выстрелов ВОГ-25, 21 граната (в частности, Ф-1 и РГД-5);
- 16 запалов УЗРГМ и 6 тротиловых шашек, пластид;
- устройство для обеспечения конфиденциальных переговоров;
- тому подобное.
Кроме того, изъята финансовая документация и черновые записи по организационной структуры вооруженного формирования, личные дела участников.
Теги: СБУ, Семенченко, ЧВК
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