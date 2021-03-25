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В Украине установлены сразу два антирекорда COVID-19
В Украине за минувшие сутки прирост новых случаев коронавируса вырос сразу более чем на две тысячи, достигнув максимального показателя с начала пандемии. Также в стране зафиксировано максимальное число летальных случаев.
Так, вчера коронавирус подтвердили у 16 669 человек, что значительно больше, чем накануне, когда выявили 14 174 новых случаев. Свежую статистику в четверг, 25 марта, обнародовал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 4838 человек;
летальных случаев - 362;
выздоровели - 6748 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 128 615 (в том числе методом ПЦР - 57 818, методом ИФА - 22 950, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 47 847).
За все время пандемии в Украине:
заболело - 1 596 575 человек;
выздоровели - 1 283 020 человек;
летальных исходов - 31 135;
проведено ПЦР-тестов - 7 836 049.
По словам Степанова, за минувшие сутки заболели 786 детей и 446 медработников.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
Киев - 1267 случаев;
Винницкая область - 772 случая;
Волынская область - 349 случаев;
Днепропетровская область - 892 случая;
Донецкая область - 778 случаев;
Житомирская область - 1136 случаев;
Закарпатская - 668 случаев;
Запорожская область - 488 случаев;
Ивано-Франковская область - 512 случаев;
Киевская область - 872 случая;
Кировоградская область - 184 случая;
Луганская область - 141 случай;
Львовская область - 1032 случая;
Николаевская область - 377 случаев;
Одесская область - 1235 случаев;
Полтавская область - 521 случай;
Ровенская область - 626 случаев;
Сумская область - 613 случаев;
Тернопольская область - 531 случай;
Харьковская область - 918 случаев;
Херсонская область - 168 случаев;
Хмельницкая область - 989 случаев;
Черкасская область - 509 случаев;
Черновицкая область - 543 случая;
Черниговская область - 548 случаев.
Теги: статистика, область, COVID-19
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