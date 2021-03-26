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На выходных в Украине потеплеет до +14

26.03.2021 15:00
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На выходных в Украине потеплеет до +14

На выходных в Украине будет солнечно - воздух прогреется до +14 градусов, свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
В субботу, 27 марта, на западе днем будет от 10 до 14 градусов тепла, а ночью температура упадет до 0..-2.
Чуть ниже будет температура в других регионах - от 8 до 12 градусов тепла днем и от -2 до +3 ночью.
В Киеве днем будет от +9 до +11, а ночью от +1 до -1.
В воскресенье, 28 марта, в ряде регионов возможны кратковременные дожди.
На западе температура снизится на пару градусов, а в остальных регионах - без изменений.



Теги: потепление, выходные, прогноз погоды
 
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