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В Украину прибыли первые 215 тыс. доз китайской вакцины CoronaVac
В аэропорту "Борисполь" приземлился самолет, который привез в Украину первую партию китайской вакцины CoronaVac, производства китайской компании Sinovac Biotech. Об этом Громадському сообщили в аэропорту "Борисполь".
Самолет встречали представители компании "Лекхим", главный санитарный врач Виктор Ляшко, представители посольства Китайской Народной Республики в Украине и представители Министерства иностранных дел.
"В Украину завезли 215 тысяч доз вакцины CoronaVac. Она вводится в двух прививках. Сейчас вакцина пройдет десятидневный лабораторный контроль. Если после этого ее допустят, она будет использоваться. Но будут использовать четко те 215 тысяч доз в две прививки. Сначала сделают первую прививку, а затем через 24 дня — вторую.
Что касается того, почему пришло только 215 тысяч доз, то это — вопрос к компании, которая ее поставляет. За несвоевременные поставки эта компания платит штрафные санкции. Но мы надеемся, что в ближайшее время будет выполнен контракт, а это — 1,9 млн доз вакцины ", — сказал Ляшко.
Теги: Китай, Борисполь, вакцина, самолет, COVID-19
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