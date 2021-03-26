В "Укрзализныце" предупредили пассажиров о переходе на летнее время

26.03.2021 17:00

В Украине в ночь на воскресенье, 28 марта, состоится переход на летнее время. Поэтому в пресс-службе "Укрзализныци" призвали путешественников быть внимательными и вовремя перевести стрелки своих часов.

"В связи с переходом на летнее время 28 марта 2021 года в 03:00 по киевскому времени стрелки часов будут переведены на один час вперед. В билетах на поезда формирования" Укрзализныци" указан уже откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов", — сказано в сообщении.