Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В "Укрзализныце" предупредили пассажиров о переходе на летнее время

26.03.2021 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В "Укрзализныце" предупредили пассажиров о переходе на летнее время

В Украине в ночь на воскресенье, 28 марта, состоится переход на летнее время. Поэтому в пресс-службе "Укрзализныци" призвали путешественников быть внимательными и вовремя перевести стрелки своих часов.
"В связи с переходом на летнее время 28 марта 2021 года в 03:00 по киевскому времени стрелки часов будут переведены на один час вперед. В билетах на поезда формирования" Укрзализныци" указан уже откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов", — сказано в сообщении.



Теги: билеты, Укрзализниця, летнее время, перевод часов, график
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх