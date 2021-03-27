Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 марта

27.03.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано новых 17 424 COVID-случая. В частности, заразились 752 ребенка и 420 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Также за минувшие сутки госпитализированы 4 747 человек; летальных случаев - 290; выздоровели – 7 124 человека; осуществлено тестирований за сутки - 123 500 (в том числе методом ПЦР – 55 500, методом ИФА – 22 470, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 45 530)/

За последние 24 часа большего всего инфицировалось граждан во Львовской (1 407), Одесской (1 282), Киевской (1 273) Днепропетровской (1 171), областях и Киеве (1 226).

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 1 632 131 человек; недуг побороли 1 297 282 человек. За это время зафиксировано летальных исходов - 31 751; проведено ПЦР-тестов – 794 5044.

Также, отметил Степанов, за последние сутки в Украине было привито 17 939 человек.

С начала кампании по вакцинации укол получили 192 264 украинцев. Из них две дозы получил только одни человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

Киев - 1226 случаев / 1650 прививок;

Винницкая область - 724 случая / 830 прививок;

Волынская область - 370 случаев / 280 прививок;

Днепропетровская область - 1171 случай / 1320 прививок;

Донецкая область - 802 случая / 770 прививок;

Житомирская область - 813 случаев / 690 прививок;

Закарпатская - 353 случая / 420 прививок;

Запорожская область - 599 случаев / 590 прививок;

Ивано-Франковская область - 373 случая / 629 прививок;

Киевская область - 1273 случая / 1170 прививок;

Кировоградская область - 172 случая / 460 прививок;

Луганская область - 167 случаев / 340 прививок;

Львовская область - 1407 случаев / 1060 прививок;

Николаевская область - 454 случая / 600 прививок;

Одесская область - 1282 случая / 400 прививок;

Полтавская область - 673 случая / 700 прививок;

Ровенская область - 553 случая / 650 прививок;

Сумская область - 567 случаев / 1080 прививок;

Тернопольская область - 628 случаев / 590 прививок;

Харьковская область - 1132 случая / 390 прививок;

Херсонская область - 174 случая / 1190 прививок;

Хмельницкая область - 822 случая / 640 прививок;

Черкасская область - 548 случаев / 710 прививок;

Черновицкая область - 516 случаев / 270 прививок;

Черниговская область - 625 случаев / 510 прививок.

Прививки проводились 180 мобильными бригадами по иммунизации и 493 пунктами прививки.

По состоянию на 26 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 356 308 человек.