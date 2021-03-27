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В "красной" зоне карантина уже половина областей Украины

27.03.2021 15:00
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В "красной" зоне карантина уже половина областей Украины

По состоянию на 27 марта в Киеве и 20 областях превышена норма госпитализации пациентов с COVID-19. А в "красную" зону добавились еще две области - Ривненская и Черниговская. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Так, в "красной" зоне по состоянию на 27 марта находятся: Киев, Ивано-Франковская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Одесская, Николаевская, Сумская, Черкасская, Черновицкая, Черниговская и Ривненская области. Там превышен эпидемиологический порог, а также уровень госпитализаций.
В "оранжевой" зоне находятся: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская и Хмельницкая области.
И только Херсонская область остается в "желтой" зоне.



Теги: карантин, зона, COVID-19
 
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