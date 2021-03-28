- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 марта11:00
- В Донецкой и Ивано-Франковской областях началось голосование на довыборах в Раду10:00
- Сегодня ночью Украина перешла на летнее время09:00
- В "красной" зоне карантина уже половина областей Украины15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 марта11:00
- В "Укрзализныце" предупредили пассажиров о переходе на летнее время 17:00
- На выходных в Украине потеплеет до +1415:00
- В Украине - рекордный прирост случаев COVID с начала пандемии10:00
- В Украину прибыли первые 215 тыс. доз китайской вакцины CoronaVac08:00
- Красная зона карантина расширилась ещё на две области17:00
Сегодня ночью Украина перешла на летнее время
28 марта 2021 года в 3 (три) часа по киевскому времени Украина перешла на летнее время переводом часовой стрелки на 1 (один) час вперед, сообщает Цензор.НЕТ.
Переход на зимнее и летнее время происходит в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 13.05.1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".
Ежегодно в последнее воскресенье марта в 3 часа часовая стрелка переводится на 1:00 вперед, в последнее воскресенье октября - в 4 часа на 1:00 назад.
Следует отметить, что законопроект №4201 об отмене перевода стрелок в Украине находится на рассмотрении в Верховной раде.
Если законодатель примет решение оставаться на зимнем времени, закон вступит в силу после осеннего перевода стрелок. Если же будет поддержано решение установить летнее время, закон можно ввести в действие сразу после его подписания.
Теги: законопроект, летнее время, перевод стрелок
- Плюсы и минусы отмены перехода на летнее время
- Рада готовится отменить перевод времени
- У Зеленского запустят Раду в "турборежим": "Слуге народа" дана команда принимать 7-10 законов в день
- У нас крадут час!
- Переход на летнее время: украинцам немного помогли
- Экономический прогноз на 2010 год: Европу ожидает новый финансовый кризис!
- В ОРЛО объявили "иностранными гражданами" жителей Украины и ОРДО13:00
- В Донецкой и Ивано-Франковской областях началось голосование на довыборах в Раду10:00
- 264 человека в пятницу пересекли линию разграничения под Донецком17:00
- Жителей ОРДО предупредили об отключении воды за неуплату13:00
- Зеленский сделал заявление о гибели 4 воинов на Донбассе09:00
- Больницы Донетчины получили современное оборудование для борьбы с COVID-1913:00
- В Петровском районе Донецка прорвало дамбу12:00
- В "ЛНР" ввели уголовную ответственность за клевету в Интернете11:00
- В зоне ООС нацгвардейцы провели акцию для детей-сирот16:00
- На Луганщине начался ремонт дороги Лисичанск - Бахмут15:00
- Украина - Финляндия. Анонс и прогноз на матч отбора на ЧМ-202116:00
- Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля15:00
- В ОРЛО объявили "иностранными гражданами" жителей Украины и ОРДО13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 марта11:00
- В Донецкой и Ивано-Франковской областях началось голосование на довыборах в Раду10:00
- Сегодня ночью Украина перешла на летнее время09:00
- 264 человека в пятницу пересекли линию разграничения под Донецком17:00
- В "красной" зоне карантина уже половина областей Украины15:00
- Жителей ОРДО предупредили об отключении воды за неуплату13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 марта11:00
- Нюансы выбора обручальных колец15:45
- Плюсы и минусы отмены перехода на летнее время16:00
- Инвестиции, стартапы и новый технологический регион — 1991 Mariupol провел онлайн-дискуссию "СХІД Інвесторів"18:00
- ТОП-3 дорогих моделей ванн17:00
- Переход на электронные трудовые книжки. Что изменится для украинцев?13:00
- Как можно автоматически получить денежные средства в сервисе кредитования LoviLave11:00
- 8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?09:00
- Какие игры приносят реальные деньги?15:00
- Чем украинцы кормят мир?16:00
- Смогут ли новые законы закончить эпоху «евроблях»?18:00
- В ОРЛО объявили "иностранными гражданами" жителей Украины и ОРДО
- В Петровском районе Донецка прорвало дамбу
- В ОРДО выбрали «Красу Донбасса-2021»
- Жителей ОРДО предупредили об отключении воды за неуплату
- Зеленский сделал заявление о гибели 4 воинов на Донбассе
- Красная зона карантина расширилась ещё на две области
- В "ЛНР" ввели уголовную ответственность за клевету в Интернете
- В зоне ООС нацгвардейцы провели акцию для детей-сирот
- 264 человека в пятницу пересекли линию разграничения под Донецком
- В Украине установлены сразу два антирекорда COVID-19