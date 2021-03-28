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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 марта

28.03.2021 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 марта

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 932 человек, зафиксировано 203 летальных исхода, 3343 пациентов выздоровели, сообщает Минздрав 28 марта. Количество больных втрое превышает количество тех, кто выздоровел.
Днем ранее в Украине обнаружили 17 424 случая заболевания, перед этим два дня подряд фиксировали антирекордные показатели за все время пандемии: 26 марта - 18 132 случаев, а 25 марта - 16 699 новых больных COVID-19.
Также сообщается, что 4616 человек получили прививку от коронавирусной инфекции в течение последних суток.
Статистика пандемии коронавируса в Украине:
Киев - 374 случая / 389 прививок
Винницкая область - 433 случая / 160 прививок
Волынская область - 185 случаев / 50 прививок
Днепропетровская область - 1083 случая / 360 прививок
Донецкая область - 841 случай / 220 прививок
Житомирская область - 791 случай / 150 прививок
Закарпатская - 271 случай / 70 прививок
Запорожская область - 310 случаев / 130 прививок
Ивано-Франковская область - 307 случаев / 377 прививок
Киевская область - 769 случаев / 320 прививок
Кировоградская область - 173 случая / 70 прививок
Луганская область - 38 случаев / 130 прививок
Львовская область - 905 случаев / 60 прививок
Николаевская область - 398 случаев / 160 прививок
Одесская область - 565 случаев / 40 прививок
Полтавская область - 174 случая / 400 прививок
Ровенская область - 296 случаев / 150 прививок
Сумская область - 562 случая / 120 прививок
Тернопольская область - 457 случаев / 70 прививок
Харьковская область - 1150 случаев / 120 прививок
Херсонская область - 191 случай / 540 прививок
Хмельницкая область - 676 случаев / 170 прививок
Черкасская область - 253 случая / 160 прививок
Черновицкая область - 407 случаев / 160 прививок
Черниговская область - 323 случая / 40 прививок.



Теги: статистика, область, COVID-19
 
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