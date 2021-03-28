Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 марта

28.03.2021 11:00

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 932 человек, зафиксировано 203 летальных исхода, 3343 пациентов выздоровели, сообщает Минздрав 28 марта. Количество больных втрое превышает количество тех, кто выздоровел.

Днем ранее в Украине обнаружили 17 424 случая заболевания, перед этим два дня подряд фиксировали антирекордные показатели за все время пандемии: 26 марта - 18 132 случаев, а 25 марта - 16 699 новых больных COVID-19.

Также сообщается, что 4616 человек получили прививку от коронавирусной инфекции в течение последних суток.

Статистика пандемии коронавируса в Украине:

Киев - 374 случая / 389 прививок

Винницкая область - 433 случая / 160 прививок

Волынская область - 185 случаев / 50 прививок

Днепропетровская область - 1083 случая / 360 прививок

Донецкая область - 841 случай / 220 прививок

Житомирская область - 791 случай / 150 прививок

Закарпатская - 271 случай / 70 прививок

Запорожская область - 310 случаев / 130 прививок

Ивано-Франковская область - 307 случаев / 377 прививок

Киевская область - 769 случаев / 320 прививок

Кировоградская область - 173 случая / 70 прививок

Луганская область - 38 случаев / 130 прививок

Львовская область - 905 случаев / 60 прививок

Николаевская область - 398 случаев / 160 прививок

Одесская область - 565 случаев / 40 прививок

Полтавская область - 174 случая / 400 прививок

Ровенская область - 296 случаев / 150 прививок

Сумская область - 562 случая / 120 прививок

Тернопольская область - 457 случаев / 70 прививок

Харьковская область - 1150 случаев / 120 прививок

Херсонская область - 191 случай / 540 прививок

Хмельницкая область - 676 случаев / 170 прививок

Черкасская область - 253 случая / 160 прививок

Черновицкая область - 407 случаев / 160 прививок

Черниговская область - 323 случая / 40 прививок.