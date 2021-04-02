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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 апреля

02.04.2021 12:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 апреля

В Украине за минувшие сутки количество инфицировавшихся коронавирусом увеличилось и составило 19 893 новых случаев, тогда как вчера сообщалось о 17 569 заболевших. Об этом в Facebook написал глава Минздрава Украины Максим Степанов.
Он указал, что заболели 834 ребенка и 484 медработника.
"Также за минувшие сутки госпитализированы 5 040 человек; выздоровели – 10 287 человек; осуществлено тестирований за сутки - 128 727 (в том числе методом ПЦР - 58944, методом ИФА - 22564, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 47219)", - сообщил министр.
За сутки болезнь забрала жизни 433 человек (вчера количество детальных случаев – 421).
За все время пандемии в Украине заболело 1 711 630 человек; выздоровели – 1 333 370 человек; летальных исходов - 33 679; проведено ПЦР-тестов – 8 238 849.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1 668), Одесской (1608), Харьковской (1 494), Хмельницкой (1 351) и Днепропетровской (1 178) областях.
Также Степанов сообщил, что за сутки было привито 19 097 граждан Украины.
С начала прививочной компании вакцину получили 267 833 человек. Две дозы препарата получили два человека.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
Киев - 1164 случая / 1710 прививок;
Винницкая область - 815 случаев / 800 прививок;
Волынская область - 522 случая / 570 прививок;
Днепропетровская область - 1178 случаев / 1340 прививок;
Донецкая область - 852 случая / 640 прививок;
Житомирская область - 855 случаев / 850 прививок;
Закарпатская - 389 случаев / 730 прививок;
Запорожская область - 755 случаев / 960 прививок;
Ивано-Франковская область - 415 случаев / 837 прививок;
Киевская область - 1156 случаев / 930 прививок;
Кировоградская область - 166 случаев / 460 прививок;
Луганская область - 187 случаев / 440 прививок;
Львовская область - 1668 случаев / 1160 прививки;
Николаевская область - 456 случаев / 830 прививок;
Одесская область - 1608 случаев / 630 прививок;
Полтавская область - 693 случая / 870 прививок;
Ровенская область - 635 случаев / 480 прививок;
Сумская область - 786 случаев / 500 прививок;
Тернопольская область - 710 случаев / 490 прививок;
Харьковская область - 1494 случая / 1030 прививок;
Херсонская область - 221 случай / 40 прививок;
Хмельницкая область - 1351 случай / 700 прививок;
Черкасская область - 768 случаев / 1440 прививок;
Черновицкая область - 466 случаев / 400 прививок;
Черниговская область - 583 случая / 260 прививок.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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