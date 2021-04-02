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У Зеленского анонсировали очередное заседание СНБО

02.04.2021 17:00
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У Зеленского анонсировали очередное заседание СНБО

Совет национальной безопасности и обороны сегодня, 2 апреля, на заседании рассмотрит вопросы безопасности и «наведения справедливости» в стране, передает НВ.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телеканала Украина 24.
«Нет от нас анонсов по темам, которые будут рассматриваться на СНБО. Конкретных тем мы не называем до самого заседания, но могу сказать, что сегодня СНБО, как и все прошлые, это будут темы безопасности и наведения справедливости наконец в стране», — заявил он.



Теги: СНБО, заседание, анонс, Зеленский
 
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