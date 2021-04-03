Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украине впервые выявлено более 20 тысяч случаев COVID за сутки

03.04.2021 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине впервые выявлено более 20 тысяч случаев COVID за сутки

В Украине по состоянию на утро 3 апреля подтвердили 20 341 новый случай инфицирования COVID-19, что является очередным рекордом количества заболевших за сутки. Об этом сообщает МОЗ в своем Телеграм-канале.
Сообщается, что за пятницу, 2 апреля, госпитализировали 5 186 человек, 9 166 выздоровели, 396 умерли.
За все время пандемии в Украине заболел уже 1 731 971 человек: 1 342 536 людей выздоровели, а 34 075 умерли.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за прошедшие сутки зарегистрировано в Киеве (2 053), Львовской (1 538), Одесской (1 521), Харьковской (1 470) и Днепропетровской (1 433) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
м. Киев - 2053 случая / 2060 прививок;
Винницкая область - 612 случаев / 840 прививок;
Волынская область - 445 случаев / 350 прививок;
Днепропетровская область - 1433 случая / 1320 прививок;
Донецкая область - 749 случаев / 570 прививок;
Житомирская область - 642 случая / 810 прививок;
Закарпатская - 393 случая / 440 прививок;
Запорожская область - 754 случая / 930 прививок;
Ивано-Франковская область - 332 случая / 684 прививки;
Киевская область - 1366 случаев / 270 прививок;
Кировоградская область - 144 случая / 480 прививок;
Луганская область - 230 случаев / 390 прививок;
Львовская область - 1538 случаев / 1160 прививок;
Николаевская область - 471 случай / 480 прививок;
Одесская область - 1521 случай / 830 прививок;
Полтавская область - 774 случая / 860 прививок;
Ровенская область - 690 случаев / 540 прививок;
Сумская область - 825 случаев / 570 прививок;
Тернопольская область - 673 случая / 420 прививок;
Харьковская область - 1470 случаев / 1930 прививок;
Херсонская область - 274 случая / 50 прививок;
Хмельницкая область - 1144 случая / 680 прививок;
Черкасская область - 743 случая / 1380 прививок;
Черновицкая область - 360 случаев / 390 прививок;
Черниговская область - 705 случаев / 380 прививок.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх