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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 апреля

04.04.2021 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 апреля

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 13 738 новых случаев заражения коронавирусом. В частности, заболели 504 ребенка и 216 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов.
Также за минувшие сутки госпитализированы 5 545 человек; летальных случаев - 258; выздоровели – 4 657 человек; осуществлено тестирований за сутки - 75 538 (в том числе методом ПЦР – 36 311, методом ИФА – 9 030, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 30 197).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 388), Днепропетровской (1 143), Одесской (1 075), Хмельницкой (1 060) и Львовской (865) областях.
С начала пандемии в Украине коронавирусом заразилось 1 745 709 человек; выздоровели – 1 347 193 украинца. Летальных исходов - 34 333. Проведено за все время ПЦР-тестов – 8 334 111.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
м. Киев - 552 случая / 720 прививок;
Винницкая область - 397 случаев / 110 прививок;
Волынская область - 226 случаев / 210 прививок;
Днепропетровская область - 1143 случая / 290 прививок;
Донецкая область - 668 случаев / 140 прививок;
Житомирская область - 616 случаев / 80 прививок;
Закарпатская - 287 случаев / 30 прививок;
Запорожская область - 328 случаев / 40 прививок;
Ивано-Франковская область - 234 случая / 179 прививок;
Киевская область - 804 случая / 0 прививок;
Кировоградская область - 171 случай / 80 прививок;
Луганская область - 56 случаев / 140 прививок;
Львовская область - 865 случаев / 240 прививки;
Николаевская область - 386 случаев / 130 прививок;
Одесская область - 1075 случаев / 160 прививок;
Полтавская область - 194 случая / 110 прививок;
Ровенская область - 330 случаев / 50 прививок;
Сумская область - 762 случая / 40 прививок;
Тернопольская область - 505 случаев / 130 прививок;
Харьковская область - 1388 случаев / 440 прививок;
Херсонская область - 186 случаев / 0 прививок;
Хмельницкая область - 1060 случаев / 200 прививок;
Черкасская область - 646 случаев / 160 прививок;
Черновицкая область - 304 случая / 180 прививок;
Черниговская область - 555 случаев / 60 прививок.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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