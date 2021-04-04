- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 апреля10:00
- В Украине впервые выявлено более 20 тысяч случаев COVID за сутки13:00
- СНБО ввел беспрецедентные меры по борьбе с контрабандой и коррупцией на таможне10:00
- У Зеленского анонсировали очередное заседание СНБО17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 апреля12:00
- Руководителя одного из предприятий Днепра задержали за участие в НВФ "ЛНР"09:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 апреля10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 марта11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 марта11:00
- В Украине началось завершение отопительного сезона17:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 апреля
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 13 738 новых случаев заражения коронавирусом. В частности, заболели 504 ребенка и 216 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов.
Также за минувшие сутки госпитализированы 5 545 человек; летальных случаев - 258; выздоровели – 4 657 человек; осуществлено тестирований за сутки - 75 538 (в том числе методом ПЦР – 36 311, методом ИФА – 9 030, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 30 197).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 388), Днепропетровской (1 143), Одесской (1 075), Хмельницкой (1 060) и Львовской (865) областях.
С начала пандемии в Украине коронавирусом заразилось 1 745 709 человек; выздоровели – 1 347 193 украинца. Летальных исходов - 34 333. Проведено за все время ПЦР-тестов – 8 334 111.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
м. Киев - 552 случая / 720 прививок;
Винницкая область - 397 случаев / 110 прививок;
Волынская область - 226 случаев / 210 прививок;
Днепропетровская область - 1143 случая / 290 прививок;
Донецкая область - 668 случаев / 140 прививок;
Житомирская область - 616 случаев / 80 прививок;
Закарпатская - 287 случаев / 30 прививок;
Запорожская область - 328 случаев / 40 прививок;
Ивано-Франковская область - 234 случая / 179 прививок;
Киевская область - 804 случая / 0 прививок;
Кировоградская область - 171 случай / 80 прививок;
Луганская область - 56 случаев / 140 прививок;
Львовская область - 865 случаев / 240 прививки;
Николаевская область - 386 случаев / 130 прививок;
Одесская область - 1075 случаев / 160 прививок;
Полтавская область - 194 случая / 110 прививок;
Ровенская область - 330 случаев / 50 прививок;
Сумская область - 762 случая / 40 прививок;
Тернопольская область - 505 случаев / 130 прививок;
Харьковская область - 1388 случаев / 440 прививок;
Херсонская область - 186 случаев / 0 прививок;
Хмельницкая область - 1060 случаев / 200 прививок;
Черкасская область - 646 случаев / 160 прививок;
Черновицкая область - 304 случая / 180 прививок;
Черниговская область - 555 случаев / 60 прививок.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 февраля
- 20 лет Независимости. Краматорск: заводы останавливаются, но открыли красавец-рагс
- За 20 лет Донецкая область потеряла почти миллион человек
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 февраля
- 20 лет Независимости: что Донецкая область приобрела, а что потеряла
- 20 лет Независимости. Ясиноватая: город увлекся искусством
- За минувшие сутки на Донбассе погиб один воин, зафиксировано 10 обстрелов09:00
- Поезд №77/78 Харьков-Мариуполь возобновляет курсирование17:00
- Почти 200 человек пересекли линию разграничения через гумкоридор под Донецком 3 апреля15:00
- В результате обстрелов на Донбассе ранены двое украинских воинов и один гражданский11:00
- Сотрудники МинВОТ обнаружили в Славянске российское телевидение16:00
- В Минсоцполитики назвали количество жителей ОРДЛО, получающих украинские пенсии15:00
- Стали известны потери боевиков ОРДЛО за март14:00
- В "Л/ДНР" объявили первый призыв на военную службу11:00
- Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе10:00
- Боевики "ЛНР" пропустили через КПВВ "Счастье" второй гумконвой08:00
- Хакеры обнародовали личные данные 533 млн пользователей Facebook11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 апреля10:00
- За минувшие сутки на Донбассе погиб один воин, зафиксировано 10 обстрелов09:00
- Поезд №77/78 Харьков-Мариуполь возобновляет курсирование17:00
- Почти 200 человек пересекли линию разграничения через гумкоридор под Донецком 3 апреля15:00
- В Украине впервые выявлено более 20 тысяч случаев COVID за сутки13:00
- В результате обстрелов на Донбассе ранены двое украинских воинов и один гражданский11:00
- СНБО ввел беспрецедентные меры по борьбе с контрабандой и коррупцией на таможне10:00
- Байден и Зеленский впервые поговорили по телефону09:00
- У Зеленского анонсировали очередное заседание СНБО17:00
- Klitschko Foundation запрошує молодь з усієї України до участі у проєкті «Democracy Hub»!13:00
- Нюансы выбора обручальных колец15:45
- Плюсы и минусы отмены перехода на летнее время16:00
- Инвестиции, стартапы и новый технологический регион — 1991 Mariupol провел онлайн-дискуссию "СХІД Інвесторів"18:00
- ТОП-3 дорогих моделей ванн17:00
- Переход на электронные трудовые книжки. Что изменится для украинцев?13:00
- Как можно автоматически получить денежные средства в сервисе кредитования LoviLave11:00
- 8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?09:00
- Какие игры приносят реальные деньги?15:00
- Чем украинцы кормят мир?16:00
- В Минсоцполитики назвали количество жителей ОРДЛО, получающих украинские пенсии
- Стали известны потери боевиков ОРДЛО за март
- Сотрудники МинВОТ обнаружили в Славянске российское телевидение
- В "Л/ДНР" объявили первый призыв на военную службу
- Поезд №77/78 Харьков-Мариуполь возобновляет курсирование
- В ОРДО на Енакиевском коксохиме произошла серьезная авария
- 2 апреля группировка «ДНР» возобновит работу гумкоридора в Еленовке
- В ОРДО двое рабочих ЕМЗ отравились доменным газом
- СНБО ввел беспрецедентные меры по борьбе с контрабандой и коррупцией на таможне
- В ОРЛО продлили мораторий на рост цен на куриные яйца