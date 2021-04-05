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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 апреля

05.04.2021 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 апреля

За прошедшие 24 часа в Украине зафиксировано 10 179 новых случаев заболевания коронавирусом. В частности, заболел 431 ребенок и 152 медработника. Об этом сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов.
По информации министра, за сутки вирус унес жизни 254 украинцев. С начала пандемии скончалось 34 587 человек.
За минувшие сутки были госпитализированы 3 275 человек; выздоровели – 4 946 человек; осуществлено тестирований - 34 666 (в том числе методом ПЦР – 21 963, методом ИФА – 4 574, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 8 129).
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 155), Львовской (1 121), Днепропетровской (1 003), Одесской (660), Киевской (619) областях.
За все время пандемии в Украине заболело 1 755 888 граждан. Недуг победили 1 352 139 человек. Проведено ПЦР-тестов 8 356 074.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
м. Киев - 458 случаев / 130 прививок;
Винницкая область - 233 случая / 20 прививок;
Волынская область - 241 случай / 20 прививок;
Днепропетровская область - 1003 случая / 40 прививок;
Донецкая область - 254 случая / 10 прививок;
Житомирская область - 557 случаев / 40 прививок;
Закарпатская - 165 случаев / 20 прививок;
Запорожская область - 293 случая / 70 прививок;
Ивано-Франковская область - 91 случай / 88 прививок;
Киевская область - 619 случаев / 0 прививок;
Кировоградская область - 108 случаев / 20 прививок;
Луганская область - 36 случаев / 10 прививок;
Львовская область - 1121 случай / 110 прививок;
Николаевская область - 287 случаев / 60 прививок;
Одесская область - 660 случаев / 0 прививок;
Полтавская область - 229 случаев / 60 прививок;
Ровенская область - 252 случая / 50 прививок;
Сумская область - 428 случаев / 20 прививок;
Тернопольская область - 441 случай / 70 прививок;
Харьковская область - 1155 случаев / 250 прививок;
Херсонская область - 176 случаев / 0 прививок;
Хмельницкая область - 439 случаев / 40 прививок;
Черкасская область - 361 случай / 70 прививок;
Черновицкая область - 254 случая / 30 прививок;
Черниговская область - 318 случаев / 30 прививок.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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