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В Кабмине назвали области-кандидаты на попадание в красную зону карантина
05.04.2021 15:00
В ближайшее время в «красную» зону карантина из-за напряженной ситуации с COVID-19 могут попасть Харьковская и Хмельницкая области. Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала «Украина 24», в понедельник, 5 апреля, сообщает «Слово и Дело».
«Я думаю, что, наверное, Харьковская и Хмельницкая. Но там Минздрав ведет достаточно активную работу с местными подразделениями здравоохранения и ОГА в частности. Будем видеть», - сказал он, отвечая на вопрос, какие регионы в ближайшее время могут попасть в «красную» зону.
При этом Немчинов отметил, что не хочет делать каких-либо прогнозов. Все будет зависеть от уровня госпитализаций, а также занятости коек с кислородом для COVID-больных.
Теги: карантин, область, Кабмин, зона, COVID-19
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