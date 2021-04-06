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В Хмельницкой области вводят ограничения красной зоны карантина
06.04.2021 08:00
Начиная со среды, 7 апреля, в Хмельницкой области начнут действовать ограничения «красной зоны». Как сообщает пресс-служба Хмельницкой облгосадминистрации, такое решение приняла областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.
Ограничения будут действовать до 18 апреля. На территориях общего пользования нужно будет обязательно носить маски или респираторы.
В частности, в области будут запрещены:
- работа баров, ресторанов и кафе, кроме адресной доставки и заказов навынос;
- работа торгово-развлекательных центров и других заведений развлекательной деятельности;
- работа учреждений сферы торгового и бытового обслуживания населения;
- работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины при условии соблюдения карантинных ограничений;
- проведение всех массовых мероприятий, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления;
- работа учреждений общественного питания и мест для питания в отелях с 11 часов до 6 часов, кроме услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов;
- торговля на рынках, кроме продовольственных;
- посещения учебных заведений независимо от формы собственности;
- регулярные перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом в пределах области;
- проведение плановых мероприятий по госпитализации;
- посещения посторонними (кроме законных представителей, членов семьи, родственников при условии соблюдения карантинных ограничений не чаще чем раз в неделю) учреждений и заведений сферы социальной защиты.
Сейчас Хмельницкая область находится в оранжевой зоне, за минувшее воскресенье там выявили 439 случаев COVID-19.
Теги: карантин, Хмельницкая область, ограничение, COVID-19
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