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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 апреля

07.04.2021 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 апреля

За прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 15 415 новых случаев коронавирусной инфекции. В частности, заболели 636 детей и 437 медработников. Об этом сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов.
По информации министра, за последние 24 часа болезнь забрала жизни 481украинца. Всего же от инфекции с начала пандемии скончалось 35 498 граждан Украины.
Также за минувшие сутки было госпитализировано 5 587 человек; выздоровели 11 472 человека; осуществлено тестирований за сутки - 140 224 (в том числе методом ПЦР – 59 049, методом ИФА – 23 778, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 57 397).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 417), Одесской (1 236), Киевской (1 092), Львовской (1 085) и Харьковской (1 017) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
г. Киев - 1417 случаев / 1819 прививок;
Винницкая область - 562 случая / 610 прививок;
Волынская область - 390 случаев / 510 прививок;
Днепропетровская область - 671 случай / 1170 прививок;
Донецкая область - 650 случаев / 540 прививок;
Житомирская область - 465 случаев / 630 прививок;
Закарпатская - 331 случай / 420 прививок;
Запорожская область - 733 случая / 870 прививок;
Ивано-Франковская область - 195 случаев / 627 прививок;
Киевская область - 1092 случая / 0 прививок;
Кировоградская область - 105 случаев / 610 прививок;
Луганская область - 254 случая / 430 прививок;
Львовская область - 1085 случаев / 1349 прививок;
Николаевская область - 412 случаев / 680 прививок;
Одесская область - 1236 случаев / 580 прививок;
Полтавская область - 482 случая / 830 прививок;
Ровенская область - 666 случаев / 580 прививок;
Сумская область - 586 случаев / 270 прививок;
Тернопольская область - 569 случаев / 620 прививок;
Харьковская область - 1017 случаев / 560 прививок;
Херсонская область - 294 случая / 40 прививок;
Хмельницкая область - 912 случаев / 990 прививок;
Черкасская область - 745 случаев / 300 прививок;
Черновицкая область - 351 случай / 400 прививок;
Черниговская область - 195 случаев / 150 прививок.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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