- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 апреля11:00
- Украина заключила контракт на поставку вакцины Pfizer10:00
- В поезде "Константиновка-Киев" двое военнослужащих открыли стрельбу13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 апреля12:00
- В Хмельницкой области вводят ограничения красной зоны карантина08:00
- В Кабмине назвали области-кандидаты на попадание в красную зону карантина15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 апреля10:00
- В Киеве вступил в действие жесткий карантин08:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 апреля10:00
- В Украине впервые выявлено более 20 тысяч случаев COVID за сутки13:00
Украина заключила контракт на поставку вакцины Pfizer
Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины против COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента, передает Корреспондент.net.
Отмечается, что об этом в феврале договаривались президент Владимир Зеленский и главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.
В ОП сообщили, что непосредственно переговорным процессом по поставкам препарата в Украину по поручению президента занимался руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что сотрудничество с американскими фармацевтическими компаниями будет продолжаться и расширяться.
В свою очередь в Министерстве здравоохранения заявили, что все эти вакцины должны быть поставлены в течение 2021 года. А поступление первых партий ожидается в ближайшие месяцы.
Теги: вакцина, контракт, Pfizer, COVID-19
- Минздрав заключил первый контракт на поставку вакцины от коронавируса
- ВИЧ эволюционирует быстрее, чем создаются вакцины
- Вакцинация от свиного гриппа может начаться осенью
- Эпидемия в Украине. Заражены уже двенадцать областей
- Создана вакцина от рака молочной железы
- За последние пять лет в Украине от инфекционных болезней погибло 1 636 детей
- Кравчук предлагает перенести заседания ТКГ из Беларуси в Польшу12:00
- В ООС за сутки 14 обстрелов, два бойца ВСУ погибли09:00
- Более 50 населенных пунктов Донетчины остались без водоснабжения08:00
- На блокпосту в Луганской области скончался полицейский16:00
- Гуманитарным коридором на КПВВ «Еленовка» 5 апреля воспользовались 198 человек15:00
- В ОРДО посреди дня приостановили работу банкоматов и терминалов «центробанка»14:00
- В Луганске снова повысили тарифы на услуги ЖКХ11:00
- В Донецке произошел взрыв в подъезде жилого дома10:00
- Два украинских воина погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе09:00
- На Донетчине запустили call-центр областной службы занятости17:00
- Что в доме может выдать плохую хозяйку?13:00
- Кравчук предлагает перенести заседания ТКГ из Беларуси в Польшу12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 апреля11:00
- Украина заключила контракт на поставку вакцины Pfizer10:00
- В ООС за сутки 14 обстрелов, два бойца ВСУ погибли09:00
- Более 50 населенных пунктов Донетчины остались без водоснабжения08:00
- Как защититься от коллекторов? Решения нового закона17:00
- На блокпосту в Луганской области скончался полицейский16:00
- Гуманитарным коридором на КПВВ «Еленовка» 5 апреля воспользовались 198 человек15:00
- В ОРДО посреди дня приостановили работу банкоматов и терминалов «центробанка»14:00
- Что в доме может выдать плохую хозяйку?13:00
- Как защититься от коллекторов? Решения нового закона17:00
- Платформа MRIYAR – ваш быстрый старт бизнеса в сфере онлайн-продажи автозапчастей17:30
- Klitschko Foundation запрошує молодь з усієї України до участі у проєкті «Democracy Hub»!13:00
- Нюансы выбора обручальных колец15:45
- Плюсы и минусы отмены перехода на летнее время16:00
- Инвестиции, стартапы и новый технологический регион — 1991 Mariupol провел онлайн-дискуссию "СХІД Інвесторів"18:00
- ТОП-3 дорогих моделей ванн17:00
- Переход на электронные трудовые книжки. Что изменится для украинцев?13:00
- Как можно автоматически получить денежные средства в сервисе кредитования LoviLave11:00
- Оккупанты распространяют фейк о гибели ребенка от "обстрела ВСУ"
- В Донецке произошел взрыв в подъезде жилого дома
- "Власти" Донецка провели общегородской субботник
- В ОРДО посреди дня приостановили работу банкоматов и терминалов «центробанка»
- На блокпосту в Луганской области скончался полицейский
- Гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля
- В Луганске снова повысили тарифы на услуги ЖКХ
- В Лисичанске осквернили мемориал "Героям-добровольцам"
- В поезде "Константиновка-Киев" двое военнослужащих открыли стрельбу
- В Кабмине назвали области-кандидаты на попадание в красную зону карантина