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Украина заключила контракт на поставку вакцины Pfizer

07.04.2021 10:00
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Украина заключила контракт на поставку вакцины Pfizer

Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины против COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента, передает Корреспондент.net.
Отмечается, что об этом в феврале договаривались президент Владимир Зеленский и главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.
В ОП сообщили, что непосредственно переговорным процессом по поставкам препарата в Украину по поручению президента занимался руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что сотрудничество с американскими фармацевтическими компаниями будет продолжаться и расширяться.
В свою очередь в Министерстве здравоохранения заявили, что все эти вакцины должны быть поставлены в течение 2021 года. А поступление первых партий ожидается в ближайшие месяцы.



Теги: вакцина, контракт, Pfizer, COVID-19
 
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