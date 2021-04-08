Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 апреля

08.04.2021 11:00

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано новых 19 419 случаев заражения коронавирусом. В частности, заболели 766 детей и 480 медработников. Об этом сообщает глава Минздрава Украины Максим Степанов.

Скончалось за минувшие 24 часа 464 украинца. С начала пандемии в Украине - 35 962 летальных исходов.

Также за минувшие сутки госпитализировано 5 092 человек; выздоровели 10 032 человека; осуществлено тестирований за сутки - 128 440 (в том числе методом ПЦР – 57 996, методом ИФА – 23 647, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 46 97).

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 886), Харьковской (1 27), Львовской (1 255), Хмельницкой (1 158) и Одесской (1 142) областях.

С начала эпидемии в Украине зарегистрировано 1 803 998 заразившихся. Выздоровели 1 383 883 человека, проведено ПЦР-тестов – 8 514 631.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев - 1886 случаев / 1890 прививок;

Винницкая область - 604 случая / 690 прививок;

Волынская область - 511 случаев / 270 прививок;

Днепропетровская область - 1005 случаев / 1530 прививок;

Донецкая область - 1016 случаев / 630 прививок;

Житомирская область - 869 случаев / 460 прививок;

Закарпатская - 325 случаев / 480 прививок;

Запорожская область - 896 случаев / 810 прививок;

Ивано-Франковская область - 274 случая / 433 прививки;

Киевская область - 976 случаев / 450 прививок;

Кировоградская область - 217 случаев / 460 прививок;

Луганская область - 264 случая / 310 прививок;

Львовская область - 1255 случаев / 910 прививок;

Николаевская область - 353 случая / 350 прививок;

Одесская область - 1142 случая / 650 прививок;

Полтавская область - 738 случаев / 620 прививок;

Ровенская область - 733 случая / 410 прививок;

Сумская область - 560 случаев / 300 прививок;

Тернопольская область - 796 случаев / 470 прививок;

Харьковская область - 1427 случаев / 540 прививок;

Херсонская область - 474 случая / 100 прививок;

Хмельницкая область - 1158 случаев / 820 прививок;

Черкасская область - 822 случая / 160 прививок;

Черновицкая область - 413 случаев / 460 прививок;

Черниговская область - 705 случаев / 110 прививок.