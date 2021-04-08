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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 апреля
В Украине за прошедшие сутки зафиксировано новых 19 419 случаев заражения коронавирусом. В частности, заболели 766 детей и 480 медработников. Об этом сообщает глава Минздрава Украины Максим Степанов.
Скончалось за минувшие 24 часа 464 украинца. С начала пандемии в Украине - 35 962 летальных исходов.
Также за минувшие сутки госпитализировано 5 092 человек; выздоровели 10 032 человека; осуществлено тестирований за сутки - 128 440 (в том числе методом ПЦР – 57 996, методом ИФА – 23 647, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 46 97).
За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 886), Харьковской (1 27), Львовской (1 255), Хмельницкой (1 158) и Одесской (1 142) областях.
С начала эпидемии в Украине зарегистрировано 1 803 998 заразившихся. Выздоровели 1 383 883 человека, проведено ПЦР-тестов – 8 514 631.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
г. Киев - 1886 случаев / 1890 прививок;
Винницкая область - 604 случая / 690 прививок;
Волынская область - 511 случаев / 270 прививок;
Днепропетровская область - 1005 случаев / 1530 прививок;
Донецкая область - 1016 случаев / 630 прививок;
Житомирская область - 869 случаев / 460 прививок;
Закарпатская - 325 случаев / 480 прививок;
Запорожская область - 896 случаев / 810 прививок;
Ивано-Франковская область - 274 случая / 433 прививки;
Киевская область - 976 случаев / 450 прививок;
Кировоградская область - 217 случаев / 460 прививок;
Луганская область - 264 случая / 310 прививок;
Львовская область - 1255 случаев / 910 прививок;
Николаевская область - 353 случая / 350 прививок;
Одесская область - 1142 случая / 650 прививок;
Полтавская область - 738 случаев / 620 прививок;
Ровенская область - 733 случая / 410 прививок;
Сумская область - 560 случаев / 300 прививок;
Тернопольская область - 796 случаев / 470 прививок;
Харьковская область - 1427 случаев / 540 прививок;
Херсонская область - 474 случая / 100 прививок;
Хмельницкая область - 1158 случаев / 820 прививок;
Черкасская область - 822 случая / 160 прививок;
Черновицкая область - 413 случаев / 460 прививок;
Черниговская область - 705 случаев / 110 прививок.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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