В красную зону эпидопасности добавили еще две области

08.04.2021 09:00

7 апреля, на внеочередном заседании госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС решили установить красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской и Хмельницкой областей. Об этом сообщил в Telegram министр Кабмина Олег Немчинов, передает LIGA.

Как отмечается, ограничения красной зоны официально вводятся в Запорожской и Хмельницкой областях с 00:00 9 апреля.

Накануне в Хмельницкой области зафиксировали 912 новых случаев заболевания COVID-19, в Запорожской – 733.