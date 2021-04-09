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В МОЗ назвали сроки поставки вакцины в рамках COVAX
09.04.2021 09:00
Первая партия COVID-вакцины от инициативы COVAX прибудет в Украину на следующей неделе. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы Право на владу в четверг, 8 апреля, передает Корреспондент.net.
По его словам, Украина должна получить 117 тысяч доз вакцины Pfizer, предназначенных для жителей и работников домов для пожилых.
"Первые 117 тысяч доз (вакцины Pfizer - ред.), которые зайдут по инициативе COVAX, предварительно, 14-15 апреля они должны быть в Украине, по последним сообщениям. Они пойдут в специализированные дома-интернаты для престарелых и соцработников, которые там работают", - сказал Степанов.
Теги: вакцина, Минздрав, COVID-19, COVAX
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