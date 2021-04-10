Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 апреля

10.04.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки выявили 17,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, 398 человек умерло. Об этом в субботу, 10 апреля, сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

"17 463 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 10 апреля 2021 года. В частности, заболели 684 ребенка и 394 медработники", — говорится в сообщении министра.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 4709 человек;

летальных случаев - 398;

выздоровели - 10 722 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 122 181 (в том числе методом ПЦР - 54 420, методом ИФА - 22 900, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 44 861).

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев - 1605 случаев / 1850 прививок;

Винницкая область - 438 случаев / 840 прививок;

Волынская область - 512 случаев / 460 прививок;

Днепропетровская область - 1383 случая / 2330 прививок;

Донецкая область - 908 случаев / 750 прививок;

Житомирская область - 560 случаев / 740 прививок;

Закарпатская - 225 случаев / 460 прививок;

Запорожская область - 741 случай / 650 прививок;

Ивано-Франковская область - 134 случая / 539 прививок;

Киевская область - 1133 случая / 1970 прививок;

Кировоградская область - 177 случаев / 700 прививок;

Луганская область - 263 случая / 390 прививок;

Львовская область - 1342 случая / 1910 прививок;

Николаевская область - 375 случаев / 269 прививок;

Одесская область - 1058 случаев / 710 прививок;

Полтавская область - 764 случая / 770 прививок;

Ровенская область - 535 случаев / 580 прививок;

Сумская область - 677 случаев / 570 прививок;

Тернопольская область - 533 случая / 650 прививок;

Харьковская область - 1343 случая / 410 прививок;

Херсонская область - 321 случай / 440 прививок;

Хмельницкая область - 764 случая / 1000 прививок;

Черкасская область - 764 случая / 50 прививок;

Черновицкая область - 331 случай / 510 прививок;

Черниговская область - 577 случаев / 310 прививок.