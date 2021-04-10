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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 апреля
В Украине за минувшие сутки выявили 17,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, 398 человек умерло. Об этом в субботу, 10 апреля, сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.
"17 463 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 10 апреля 2021 года. В частности, заболели 684 ребенка и 394 медработники", — говорится в сообщении министра.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 4709 человек;
летальных случаев - 398;
выздоровели - 10 722 человека;
осуществлено тестирований за сутки - 122 181 (в том числе методом ПЦР - 54 420, методом ИФА - 22 900, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 44 861).
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
г. Киев - 1605 случаев / 1850 прививок;
Винницкая область - 438 случаев / 840 прививок;
Волынская область - 512 случаев / 460 прививок;
Днепропетровская область - 1383 случая / 2330 прививок;
Донецкая область - 908 случаев / 750 прививок;
Житомирская область - 560 случаев / 740 прививок;
Закарпатская - 225 случаев / 460 прививок;
Запорожская область - 741 случай / 650 прививок;
Ивано-Франковская область - 134 случая / 539 прививок;
Киевская область - 1133 случая / 1970 прививок;
Кировоградская область - 177 случаев / 700 прививок;
Луганская область - 263 случая / 390 прививок;
Львовская область - 1342 случая / 1910 прививок;
Николаевская область - 375 случаев / 269 прививок;
Одесская область - 1058 случаев / 710 прививок;
Полтавская область - 764 случая / 770 прививок;
Ровенская область - 535 случаев / 580 прививок;
Сумская область - 677 случаев / 570 прививок;
Тернопольская область - 533 случая / 650 прививок;
Харьковская область - 1343 случая / 410 прививок;
Херсонская область - 321 случай / 440 прививок;
Хмельницкая область - 764 случая / 1000 прививок;
Черкасская область - 764 случая / 50 прививок;
Черновицкая область - 331 случай / 510 прививок;
Черниговская область - 577 случаев / 310 прививок.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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