Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Зеленский передал на нужды армии "президентские" самолет и вертолет

10.04.2021 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зеленский передал на нужды армии "президентские" самолет и вертолет

Президент Владимир Зеленский подписал указ о передаче Минобороны самолета и вертолета, находящихся в управлении Государственного управления делами (ГУД). Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщила пресс-служба Офиса президента.
Согласно указу №154/2021 Об упорядочении использования объектов государственной собственности, находящихся в управлении Государственного управления делами, самолет Ан-148-100В и вертолет Ми-8МТВ-1 переходят украинской армии.
Обеспечение передачи в установленном порядке положено на Кабмин и ГУД.
Указ уже вступил в силу.



Теги: армия, самолет, вертолет, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх