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Зеленский передал на нужды армии "президентские" самолет и вертолет
10.04.2021 10:00
Президент Владимир Зеленский подписал указ о передаче Минобороны самолета и вертолета, находящихся в управлении Государственного управления делами (ГУД). Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщила пресс-служба Офиса президента.
Согласно указу №154/2021 Об упорядочении использования объектов государственной собственности, находящихся в управлении Государственного управления делами, самолет Ан-148-100В и вертолет Ми-8МТВ-1 переходят украинской армии.
Обеспечение передачи в установленном порядке положено на Кабмин и ГУД.
Указ уже вступил в силу.
Теги: армия, самолет, вертолет, Зеленский
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