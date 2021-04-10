Зеленский передал на нужды армии "президентские" самолет и вертолет

10.04.2021 10:00

Президент Владимир Зеленский подписал указ о передаче Минобороны самолета и вертолета, находящихся в управлении Государственного управления делами (ГУД). Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно указу №154/2021 Об упорядочении использования объектов государственной собственности, находящихся в управлении Государственного управления делами, самолет Ан-148-100В и вертолет Ми-8МТВ-1 переходят украинской армии.

Обеспечение передачи в установленном порядке положено на Кабмин и ГУД.

Указ уже вступил в силу.