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Курорт Буковель открылся после карантина

12.04.2021 15:00
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Курорт Буковель открылся после карантина

Горнолыжный курорт Буковель возобновил свою работу. Это связано с тем, что Ивано-Франковская область вышла из красной зоны карантина. Об этом накануне сообщили пресс-служба курорта и совладелец туркомплекса Александр Шевченко.
По его словам, сейчас работают подъемники №1, №2 и №7. Но с каждым днем будут открывать все больше подъемников, трасс и других объектов. Катание на лыжах в Буковеле продлится до конца апреля.



Теги: карантин, отмена, Буковель
 
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