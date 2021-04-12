Курорт Буковель открылся после карантина

12.04.2021 15:00

Горнолыжный курорт Буковель возобновил свою работу. Это связано с тем, что Ивано-Франковская область вышла из красной зоны карантина. Об этом накануне сообщили пресс-служба курорта и совладелец туркомплекса Александр Шевченко.

По его словам, сейчас работают подъемники №1, №2 и №7. Но с каждым днем будут открывать все больше подъемников, трасс и других объектов. Катание на лыжах в Буковеле продлится до конца апреля.