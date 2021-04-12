Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 апреля

12.04.2021 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 апреля

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 7 856 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 5 355 человек, умерло 287 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
В частности, заболели 355 детей и 119 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 770 человек; летальных случаев - 287; выздоровело – 5 355 человек.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 1 861 105 человек, 37 301 пациент скончался, 1 416 215 человек выздоровели.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1112), Харьковской (595), Львовской (590), г. Киев (537) и Киевской (477) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
г. Киев - 537 случаев / 60 прививок;
Винницкая область - 159 случаев / 120 прививок;
Волынская область - 247 случаев / 10 прививок;
Днепропетровская область - 1112 случаев / 10 прививок;
Донецкая область - 327 случаев / 10 прививок;
Житомирская область - 349 случаев / 40 прививок;
Закарпатская - 62 случая / 10 прививок;
Запорожская область - 260 случаев / 70 прививок;
Ивано-Франковская область - 49 случаев / 66 прививок;
Киевская область - 477 случаев / 50 прививок;
Кировоградская область - 149 случаев / 10 прививок;
Луганская область - 43 случая / 30 прививок;
Львовская область - 590 случаев / 170 прививок;
Николаевская область - 303 случая / 0 прививок;
Одесская область - 443 случая / 90 прививок;
Полтавская область - 136 случаев / 0 прививок;
Ровенская область - 174 случая / 50 прививок;
Сумская область - 377 случаев / 10 прививок;
Тернопольская область - 315 случаев / 150 прививок;
Харьковская область - 595 случаев / 120 прививок;
Херсонская область - 195 случаев / 0 прививок;
Хмельницкая область - 149 случаев / 110 прививок;
Черкасская область - 385 случаев / 0 прививок;
Черновицкая область - 168 случаев / 20 прививок;
Черниговская область - 255 случаев / 10 прививок.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх