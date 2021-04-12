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В Украине начали использовать китайскую COVID-вакцину Sinovac

12.04.2021 17:00
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В Украине начали использовать китайскую COVID-вакцину Sinovac

Китайский препарат от коронавируса Sinovac прошел лабораторный контроль в Украине, что позволяет начать иммунизацию населения данной вакциной. Об этом в Telegram сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.
"Завершился лабораторный контроль вакцины против COVID-19 китайского производства Sinovac. Сегодня начата вакцинация данным препаратом в областях и регионах", - написала нардеп.
Она добавила, что инъекции Sinovac будут делать маломобильным группам населения и работникам критической инфраструктуры.



Теги: Китай, вакцина, COVID-19
 
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