В Украине начали использовать китайскую COVID-вакцину Sinovac

12.04.2021 17:00

Китайский препарат от коронавируса Sinovac прошел лабораторный контроль в Украине, что позволяет начать иммунизацию населения данной вакциной. Об этом в Telegram сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

"Завершился лабораторный контроль вакцины против COVID-19 китайского производства Sinovac. Сегодня начата вакцинация данным препаратом в областях и регионах", - написала нардеп.

Она добавила, что инъекции Sinovac будут делать маломобильным группам населения и работникам критической инфраструктуры.