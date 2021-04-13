Последние новости раздела
- Полтавская область с 15 апреля перейдет в красную зону карантина16:00
- В Украину идут два циклона с дождями и мокрым снегом15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 апреля10:00
- В Украине начали использовать китайскую COVID-вакцину Sinovac17:00
- Курорт Буковель открылся после карантина15:00
- Началась регистрация на получение вторых «карантинных» 8000 грн10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 апреля09:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 апреля11:00
- Кабмин сделал "рокировку" в "красной" зоне карантина13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 апреля11:00
Полтавская область с 15 апреля перейдет в красную зону карантина
13.04.2021 16:00
Полтавская область перейдет в "красную" зону карантина в четверг, 15 апреля. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов во вторник, 13 апреля.
"По результатам заседания Государственная комиссия решила установить с 00:00 15 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Полтавской области, и применить на территории Полтавской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотрены для красного уровня эпидемической опасности", – написал он в Telegram.
Теги: карантин, Полтавская область, зона, COVID-19
Читайте также:
- Кабмин обновил зоны карантина
- Минздрав расширил «красную зону» карантина до восьми регионов
- В Украине уже 8 облцентров в красной зоне карантина
- Правительство смягчило ограничения для красной о оранжевой зон карантина
- В Полтавской области ввели карантин из-за бешеной лисицы
- Красная зона карантина расширилась ещё на две области
- Представители ОРДЛО в ТКГ предложили "обменять" Пирогову на Казанского17:00
- 12 апреля гуманитарным коридором "Еленовка - Новотроицкое" воспользовались 207 человек14:00
- На севере Донетчины сокращена подача воды из-за аварии на водоводе12:00
- Боевики на Донбассе провели дистанционное минирование "от имени ВСУ"11:00
- В Луганской области снова начались пожары (ВИДЕО)09:00
- Сегодня возобновятся переговоры по Донбассу в рамках ТКГ08:00
- Украина увеличила количество наблюдательных групп СЦКК на Донбассе13:00
- В Луганске усилили наказание за неправильно выброшенный мусор12:00
- В ОРДЛО прибыли российские "военкоры"08:00
- Правозащитники: экспресс-тест на КПВВ не освобождает от установки "Вдома"15:00
- «Шахтёр» и «Динамо» проведут первый киберспортивный поединок08:15
- Байден провел телефонный разговор с Путиным08:00
- Форвард «Шахтёра» поднялся на вторую строчку в рейтинге УПЛ по количеству дублей19:00
- Зинченко прокомментировал старт сборной Украины на отборе к чемпионату мира18:00
- Представители ОРДЛО в ТКГ предложили "обменять" Пирогову на Казанского17:00
- Полтавская область с 15 апреля перейдет в красную зону карантина16:00
- В Украину идут два циклона с дождями и мокрым снегом15:00
- 12 апреля гуманитарным коридором "Еленовка - Новотроицкое" воспользовались 207 человек14:00
- Ученые опровергли более высокую агрессивность британского штамма коронавируса13:00
- На севере Донетчины сокращена подача воды из-за аварии на водоводе12:00
- «Шахтёр» и «Динамо» проведут первый киберспортивный поединок08:15
- Форвард «Шахтёра» поднялся на вторую строчку в рейтинге УПЛ по количеству дублей19:00
- Зинченко прокомментировал старт сборной Украины на отборе к чемпионату мира18:00
- «Шахтёр» разгромил «Мариуполь»14:00
- По каким критериям выбирать фитнес часы15:45
- «Донбасс» сыграет в финале плей-офф УХЛ12:10
- Как защититься от коллекторов? Решения нового закона17:00
- Платформа MRIYAR – ваш быстрый старт бизнеса в сфере онлайн-продажи автозапчастей17:30
- Klitschko Foundation запрошує молодь з усієї України до участі у проєкті «Democracy Hub»!13:00
- Нюансы выбора обручальных колец15:45
- СМИ сообщили о письме Пушилина к Путину о помощи
- В ОРДЛО прибыли российские "военкоры"
- Правозащитники: экспресс-тест на КПВВ не освобождает от установки "Вдома"
- В оккупированном Донецке произошел пожар на мясокомбинате
- Британские журналисты сделали видеорепортаж из военного лагеря РФ у Воронежа (ВИДЕО)
- Представители ОРДЛО в ТКГ предложили "обменять" Пирогову на Казанского
- Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля
- Боевики на Донбассе провели дистанционное минирование "от имени ВСУ"
- В Луганске усилили наказание за неправильно выброшенный мусор
- Сегодня возобновятся переговоры по Донбассу в рамках ТКГ