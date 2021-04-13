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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 апреля
В Украине за сутки подтвердили 11680 новых случаев COVID-19, из них заболел 501 ребенок и 366 медработников. Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов во вторник, 13 апреля.
За день госпитализировали 2334 человека, летальных случаев - 457, выздоровели - 14019 человек.
С начала пандемии в Украине заболели - 1872785 человек, выздоровели - 1430234 лица, летальных случаев - 37758.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1503), Харьковской (904), Львовской (838), Киевской (818) и Одесской (795) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
г. Киев - 1503 случая / 1500 прививок;
Винницкая область - 342 случая / 70 прививок;
Волынская область - 329 случаев / 170 прививок;
Днепропетровская область - 706 случаев / 850 прививок;
Донецкая область - 548 случаев / 480 прививок;
Житомирская область - 188 случаев / 510 прививок;
Закарпатская - 151 случай / 190 прививок;
Запорожская область - 577 случаев / 520 прививок;
Ивано-Франковская область - 63 случая / 435 прививок;
Киевская область - 818 случаев / 290 прививок;
Кировоградская область - 84 случая / 210 прививок;
Луганская область - 252 случая / 260 прививок;
Львовская область - 838 случаев / 1510 прививок;
Николаевская область - 355 случаев / 350 прививок;
Одесская область - 795 случаев / 430 прививок;
Полтавская область - 794 случая / 320 прививок;
Ровенская область - 422 случая / 440 прививок;
Сумская область - 179 случаев / 250 прививок;
Тернопольская область - 365 случаев / 360 прививок;
Харьковская область - 904 случая / 200 прививок;
Херсонская область - 88 случаев / 210 прививок;
Хмельницкая область - 382 случая / 220 прививок;
Черкасская область - 673 случая / 0 прививок;
Черновицкая область - 235 случаев / 260 прививок;
Черниговская область - 89 случаев / 100 прививок.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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