Последние новости раздела
- В МОЗ озвучили число записавшихся на вакцинацию украинцев14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 апреля12:00
- Полтавская область с 15 апреля перейдет в красную зону карантина16:00
- В Украину идут два циклона с дождями и мокрым снегом15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 апреля10:00
- В Украине начали использовать китайскую COVID-вакцину Sinovac17:00
- Курорт Буковель открылся после карантина15:00
- Началась регистрация на получение вторых «карантинных» 8000 грн10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 апреля09:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 апреля11:00
В МОЗ озвучили число записавшихся на вакцинацию украинцев
14.04.2021 14:00
В Украине продолжается кампания вакцинации граждан против коронавируса. В МОЗ констатировали, что в лист ожидания записались уже почти 450 тыс. человек, сообщает ІнА "Українські Новини".
Об этом в ходе онлайн-брифинга 14 апреля сообщил замглавы Минздрава Ярослав Кучер.
"По состоянию на 23:00 13 апреля в лист ожидания вакцинации записалось 449 960 человек. Больше всего записей производят люди от 21 до 39 лет. Меньше всего - люди категории 80 лет и больше. Большая часть граждан в листе ожидания из Киева - 137 891 человек", - сказал Кучер.
По его словам, записаться на прививку можно на портале "Дія", в одноименном мобильном приложении или по телефону горячей линии Минздрава: 0800602019.
Теги: вакцинация, очередь, COVID-19
Читайте также:
- Украинцам светит вакцинация от свиного гриппа. Минздрав уже думает
- ВОЗ: Эпидемия идет на восток Украины
- Вакцинация "вдогонку" малоэффективна
- Жителей Макеевки прививают от гриппа и ОРВИ за счет городского бюджета
- Здоровой девочке сделали в Торезе прививку - и она умерла
- Непривитых детей не пустят в школу и садики
- На Донбассе запланировали масштабную реконструкцию школ и детсадов16:00
- БПЛА сепаратистов сбросил мину у КПВВ "Майорское"15:00
- В оккупированном Донецке проведут "международный форум" о защите прав русских в Украине13:00
- В МинВОТ запустили горячую линию11:00
- В ОРДО анонсировали очередную акцию «Бессмертный полк»10:00
- Представители ОРДЛО в ТКГ предложили "обменять" Пирогову на Казанского17:00
- 12 апреля гуманитарным коридором "Еленовка - Новотроицкое" воспользовались 207 человек14:00
- На севере Донетчины сокращена подача воды из-за аварии на водоводе12:00
- Боевики на Донбассе провели дистанционное минирование "от имени ВСУ"11:00
- В Луганской области снова начались пожары (ВИДЕО)09:00
- На Донбассе запланировали масштабную реконструкцию школ и детсадов16:00
- БПЛА сепаратистов сбросил мину у КПВВ "Майорское"15:00
- В МОЗ озвучили число записавшихся на вакцинацию украинцев14:00
- В оккупированном Донецке проведут "международный форум" о защите прав русских в Украине13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 апреля12:00
- В МинВОТ запустили горячую линию11:00
- В ОРДО анонсировали очередную акцию «Бессмертный полк»10:00
- «Шахтёр» и «Динамо» проведут первый киберспортивный поединок08:15
- Байден провел телефонный разговор с Путиным08:00
- Форвард «Шахтёра» поднялся на вторую строчку в рейтинге УПЛ по количеству дублей19:00
- «Шахтёр» и «Динамо» проведут первый киберспортивный поединок08:15
- Форвард «Шахтёра» поднялся на вторую строчку в рейтинге УПЛ по количеству дублей19:00
- Зинченко прокомментировал старт сборной Украины на отборе к чемпионату мира18:00
- «Шахтёр» разгромил «Мариуполь»14:00
- По каким критериям выбирать фитнес часы15:45
- «Донбасс» сыграет в финале плей-офф УХЛ12:10
- Как защититься от коллекторов? Решения нового закона17:00
- Платформа MRIYAR – ваш быстрый старт бизнеса в сфере онлайн-продажи автозапчастей17:30
- Klitschko Foundation запрошує молодь з усієї України до участі у проєкті «Democracy Hub»!13:00
- Нюансы выбора обручальных колец15:45
- СМИ сообщили о письме Пушилина к Путину о помощи
- В ОРДЛО прибыли российские "военкоры"
- Правозащитники: экспресс-тест на КПВВ не освобождает от установки "Вдома"
- В оккупированном Донецке произошел пожар на мясокомбинате
- Британские журналисты сделали видеорепортаж из военного лагеря РФ у Воронежа (ВИДЕО)
- Представители ОРДЛО в ТКГ предложили "обменять" Пирогову на Казанского
- Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля
- Боевики на Донбассе провели дистанционное минирование "от имени ВСУ"
- В Луганске усилили наказание за неправильно выброшенный мусор
- Сегодня возобновятся переговоры по Донбассу в рамках ТКГ