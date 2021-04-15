В Украине за два дня сделали лишь 213 прививок вакциной Sinovac

15.04.2021 12:00

В регионах Украины началась вакцинация от коронавируса китайским препаратом CoronaVac компании Sinovac. За два дня сделали 213 прививок в семи областях, сообщается на сайте СНБО утром в четверг, 15 апреля.

Так, в первый день начала вакцинации привили лишь пять человек, за вчера сделали еще 208 прививок. Всего вакцинация данным препаратом началась в таких регионах:

Киевская область – 112 прививок;

Полтавская область – 30;

Винницкая область – 25;

Черниговская область – 17;

Житомирская область – 16;

Кировоградская область – 10;

Волынская область – 3.