Первая партия COVID-вакцины Pfizer прибыла в Украину

16.04.2021 12:00

В Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса по глобальному механизму COVAX. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию канала Прямой.

Спецрейс прибыл в киевский аэропорт "Жуляны" и доставил первые 117 тысяч доз COVID-вакцины компаний Pfizer и BioNTech.

В рамках механизма COVAX до конца мая Украина должна получить еще около 1,7 млн доз вакцин Pfizer и AstraZeneca.

Всего бесплатных вакцин COVAX Украина должна получить 8 млн доз. Кроме того, власти обещают еще 10 млн доз вакцин Pfizer в течение года.