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Первая партия COVID-вакцины Pfizer прибыла в Украину
16.04.2021 12:00
В Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса по глобальному механизму COVAX. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию канала Прямой.
Спецрейс прибыл в киевский аэропорт "Жуляны" и доставил первые 117 тысяч доз COVID-вакцины компаний Pfizer и BioNTech.
В рамках механизма COVAX до конца мая Украина должна получить еще около 1,7 млн доз вакцин Pfizer и AstraZeneca.
Всего бесплатных вакцин COVAX Украина должна получить 8 млн доз. Кроме того, власти обещают еще 10 млн доз вакцин Pfizer в течение года.
Теги: вакцина, Pfizer, COVAX
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