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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 апреля
В Украине за сутки подтвердили 17479 новых случаев COVID-19, из них 709 детей и 378 медработников. Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов в пятницу, 16 апреля.
Накануне госпитализировали 4348 COVID-больны, скончались 438 человек, а выздоровели 12054 украинцев.
С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 1921244 человек, выздоровели 1465820 украинцев, скончались 39096 человек.
Больше всего новых случаев накануне подтвердили в Киеве (1609), Харьковской (1377), Львовской (1365), Днепропетровской (1332) и Одесской (1315) областях.
Статистика заболеваемости коронавирусом по регионам:
Киев - 1609 случаев
Винницкая область - 404 случая
Волынская область - 426 случаев
Днепропетровская область - 1332 случая
Донецкая область - 686 случаев
Житомирская область - 530 случаев
Закарпатская - 162 случая
Запорожская область - 787 случаев
Ивано-Франковская область - 150 случаев
Киевская область - 926 случаев
Кировоградская область - 182 случая
Луганская область - 290 случаев
Львовская область - 1365 случаев
Николаевская область - 400 случаев
Одесская область - 1315 случаев
Полтавская область - 688 случаев
Ровенская область - 554 случая
Сумская область - 723 случая
Тернопольская область - 460 случаев
Харьковская область - 1377 случаев
Херсонская область - 316 случаев
Хмельницкая область - 892 случая
Черкасская область - 953 случая
Черновицкая область - 276 случаев
Черниговская область - 676 случаев.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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